Подія сталася у селі Теребля Тячівського району

Двоє підлітків, яких підозрюють у зґвалтуванні 42-річної жінки з інвалідністю у селі Теребля Тячівського району, виїхали за кордон. Про це 19 вересня ZAXID.NET повідомили джерела у правоохоронних органах. Втікачів планують оголосити у розшук.

Про зґвалтування 42-річної закарпатки з вадами слуху двома підлітками у селі Теребля повідомив депутат Ужгородської міської ради Віталій Глагола 27 липня. Він оприлюднив відео, на якому один з підлітків зізнається у скоєному.

У поліції Закарпатській області повідомили, що подія сталася 17 липня. Правоохоронці відкрили кримінальну справу за ч. 3 ст. 152 ККУ – зґвалтування, вчинене групою осіб, за що передбачено до 12 років позбавлення волі.

У коментарі УП речниця поліції Закарпаття Ганна Дан сказала, що підліткам повідомили про підозру і суд обиратиме їм запобіжний захід.

«Було проведено низку слідчих дій, зокрема слідчий експеримент за участі фігурантів. Щоб повідомити про підозру, ми мусили дочекатися висновків усіх експертиз», – зазначила Ганна Дан.

За інформацією джерел ZAXID.NET у правоохоронних органах, під час розслідування обом підозрюваним вдалося виїхати з України. 14-річних мешканців села Теребля планують оголосити у розшук.