Львів офіційно не підтвердив відновлення випуску муніципальних інвестицій

В Україні можуть відновити ринок муніципальних облігацій – цінних паперів, через які міста залучають гроші на розвиток. Після початку повномасштабної війни цей механізм фактично призупинили. Востаннє облігації випускали у 2021 році, коли гроші залучав Київ.

Наразі можливість повернення цього інструменту обговорюють у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) та парламенті. Одним із перших міст, яке може випустити такі облігації, називають Львів, пише Forbes Ukraine.

Голова НКЦПФР Олексій Семенюк повідомив, що муніципальні облігації можуть допомогти містам фінансувати великі проєкти, як от ремонт і розвиток інфраструктури, енергетичні проєкти та заходи безпеки. За попередніми оцінками, міста можуть залучати від кількох сотень мільйонів до 1 млрд грн. Водночас у Львівській міськраді зазначили, що остаточного рішення про випуск облігацій – немає.

Як працюють муніципальні облігації?

Інвестори позичають гроші місту, а місто згодом повертає їх із відсотками. Це схоже на ОВДП, але в цьому випадку позичальником є не держава, а конкретне місто.

До повномасштабної війни українські міста активно використовували цю практику. Тоді дохідність за облігаціями могла сягати 18% річних. Після 2022 року містам стало складніше обслуговувати борги, але, за даними регулятора, жодне місто не допустило дефолту.

Головна проблема зараз – податки. Прибуток від муніципальних облігацій оподатковується, тоді як доходи від ОВДП – ні. Через це міські облігації менш вигідні для інвесторів. Щоб зацікавити покупців, містам довелося б пропонувати вищі відсотки.

У парламенті вже обговорюють можливість змінити податкові правила для таких паперів. Також влада розглядає запуск інвестиційних рахунків, які можуть спростити доступ людей до фондового ринку. Першими випускати облігації зможуть лише великі та фінансово стабільні міста – зокрема Київ, Львів, Харків і Одеса.

Попри труднощі, інтерес до муніципальних облігацій зростає, адже містам потрібні гроші на відновлення та розвиток інфраструктури. Якщо влада вирішить податкові та регуляторні питання, цей інструмент може знову стати важливим джерелом фінансування для громад.

Як писав ZAXID.NET, Львівська міська рада у лютому 2025 року ухвалила рішення про дострокове погашення боргу за облігаціями внутрішніх місцевих позик на 600 млн грн, які були випущені у 2020 році. Йдеться про муніципальні облігації серій К та L, завдяки яким місто залучило 600 млн грн.

Отримані гроші тоді спрямували на розвиток транспортної та інженерної інфраструктури: капітальний ремонт вулиць Пекарської, Личаківської та Хуторівки, реконструкцію площі Двірцевої та інші міські об’єкти. Спочатку Львів мав розрахуватися за цими облігаціями з державним «Укргазбанком» до кінця жовтня 2025 року. Однак місто вирішило погасити борг достроково – вже у квітні.