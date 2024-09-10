Під час судового засідання закарпатець не визнав своєї вини

Берегівський районний суд визнав винним місцевого мешканця у неодноразовому ґвалтуванні 10-річної дитини своєї співмешканки і призначив йому 15 років позбавлення волі.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 6 вересня, обвинувачений жив з закарпаткою, виховуючи разом 4-х спільних дітей та її 10-річну дівчинку від першого шлюбу. Упродовж 2020-2023 років він кілька разів ґвалтував дитину вдома і на території місцевого водоканалу, де тоді працював.

Під час судового засідання закарпатець не визнав своєї вини і розповів, що у 2023 році був мобілізований в ЗСУ. Отримавши травму в Донецькій області, він потрапив у лікарню, яку самовільно залишив. За його словами, після повернення додому, в нього виник конфлікт з сусідами, які і повідомили поліцію про зґвалтування, яке він не вчиняв.

Сусіди підтвердили суду, що потерпіла неодноразово ночувала в них після зґвалтувань вітчимом. Суд також допитав дитину, яка в присутності психолога розповіла про неодноразове насилля обвинуваченого.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Лайош Гал визнав закарпатця винним у неодноразовому ґвалтуванні 10-річної дитини і призначив йому 15 років позбавлення волі. На вирок можуть подати апеляцію