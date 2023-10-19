Поліція оперативно розшукала та затримала підозрюваного

На Закарпатті поліція затримала 31-річного чоловіка за підозрою у зґвалтуванні 10-річної дівчинки – доньки його співмешканки. Про це повідомила обласна Нацполіція у четвер, 19 жовтня.

Як вказано у повідомленні правоохоронців, 18 жовтня до поліції звернулася 32-річна закарпатка та повідомила, що її співмешканець вчиняв насильницькі дії сексуального характеру щодо її 10-річної доньки.

Правоохоронці провели першочергові слідчі дії, за результатами яких факт злочину підтвердився. Зокрема це підтвердили і фахівці, які проводили огляд дитини.

Поліцейські зібрали докази, що підтверджують причетність до зґвалтування дівчинки її 31-річного вітчима. Поліція оперативно розшукала та затримала підозрюваного. Наразі його поміщено до ізолятора тимчасового тримання. У його помешканні правоохоронці провели обшук та вилучили речі, які можуть бути додатковими доказами у цій справі.

Слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 152 ККУ, тобто зґвалтування, вчинене щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років. За скоєне зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі. Слідство у справі триває.