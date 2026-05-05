Тунель залягає під дорогою на глибині близько метра

Під час ремонту вул. Незалежності в Стрию комунальники випадково натрапили на вхід у тунель часів Австро-Угорщини, по дну якого текла чиста вода. Про це повідомила Стрийська міська рада.

Зазначається, що на картах міста позначено, що понад 100 років тому тут протікала річка Млинівка, через яку були невеликі мости. На річці колись стояв млин, який і дав їй назву. Зараз це історична частина міста з австрійською кам’яницею Народного Дому. У 1920 році тунель продовжили до краю тодішнього міста, де його будівництво і зупинилося.

Для дослідження підземних комунікацій Стрия заступник міського голови Михайло Журавчак запросив львівських дігерів, які вперше за кілька десятків років змогли побачити та описати підземну річку. Тунель побудований із червоної цегли і залягає на глибину близько метра під дорогою. Як стверджують дослідники, на ділянці, де протікала річка, річка чиста і не має неприємного запаху.

Загалом дігери дослідили близько 300 м підземель, які закінчуються в районі сучасного ТЦ «Сільпо».