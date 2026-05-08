«БоХліб» відкриває пекарню на вул. Зеленій у Львові

Київська мережа пекарень «БоХліб» відкриє свій перший заклад у Львові. Новий простір на вулиці Зеленій відкриється 9 травня. У компанії зазначили, що це частина стратегії масштабування бренду у західному регіоні країни, повідомив у п’ятницю, 8 травня, Forbes Ukraine.

Заклад працюватиме у форматі міської пекарні й матиме 26 посадкових місць. Для відвідувачів готуватимуть каву, сніданки, сендвічі та салати. У закладі також буде хлібна вітрина зі свіжою випічкою. Меню планують розширювати стравами, натхненними локальною кухнею.

У компанії пояснили, що обрали локацію на Зеленій, 115К через активний ритм району та бажання бути ближчими до щоденних маршрутів містян.

«Зелена – одна з живих артерій Львова. Ми шукали світле приміщення й хотіли відкритися там, де людям буде зручно зайти по свіжий хліб, каву та улюблене масло», – розповіли у «БоХлібі».

«БоХліб» планує відкрити 200 пекарень

У компанії також повідомили, що інвестиції у відкриття пекарні площею 94,5 м² склали близько 80 тис. євро. Наразі «БоХліб» працює над створенням національного франчайзингового проєкту та планує відкрити до 200 пекарень по Україні. Львівський заклад фактично є першим кроком до розширення бренду на заході країни.

Зазначимо, що мережа «БоХліб» входить до групи «Хлібні інвестиції» – одного з найбільших виробників хлібопродуктів в Україні. До групи також належать «Перший столичний хлібозавод», Chanta Mount, «Івано-Франківський хлібокомбінат», «Бердичівський хлібозавод» та «Теремно Хліб».

Компанію заснували у 1994 році. Наразі мережа «БоХліб» налічує 21 заклад у Києві, Борисполі, Черкасах та Кропивницькому.