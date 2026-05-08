Понад сотня людей розшукує зниклого 15-річного мешканця Рівненщини
Підліток пішов із дому 5 травня та досі не виходив на зв’язок
Поліцейські та небайдужі третю добу розшукують 15-річного мешканця Рівненщини Романа Кирилюка. Пошукові групи перевіряють лісові масиви та закинуті будівлі. Про це у пʼятницю, 8 травня, повідомила пресслужба поліції області.
За даними слідства, 5 травня мешканець села Олександрія Рівненського району пішов із дому та досі не повернувся. Зв'язок із ним відсутній. До пошукових заходів залучили понад сотню поліцейських, нацгвардійців і місцевих жителів. Для обстеження території з повітря застосовують аеророзвідку.
Ювенальні поліцейські опрацьовують різні версії зникнення. Крім того, працівники кримінального аналізу шукають хлопця і за допомогою системи «Безпечне місто».
Зниклий Роман Кирилюк (фото поліції)
Правоохоронці просять усіх, хто міг бачити неповнолітнього або володіє інформацією про його можливе місцеперебування, повідомити за телефонами: (067) 701 88 72, (067) 495 29 59, (066) 517 36 47 або 112.