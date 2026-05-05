Автомагістраль М10 має стати продовженням траси А4, яка закінчується на прикордонному переході Корчова

Польський уряд розглядає можливість фінансування проєкту будівництва автомагістралі М10 від пункту пропуску Корчова – Краковець до Львова в рамках допомоги у відбудові України. Автомагістраль довжиною 80 км має бути платною, оплату стягуватиме польський уряд.

Як повідомляє Forsal.pl, цей проєкт розглядають як участь Польщі у відбудові України. Агентство промислового розвитку (ARP), ймовірно, координуватиме цей процес за умови політичного схвалення.

«Наше бачення полягає у відбудові України через створення логістичної інфраструктури, яка відкриє польські компанії не лише для Сходу, а й для всього Близького Сходу. План ARP полягає в максимальному взаємозв'язку цих проєктів у цій ключовій для польської економіки галузі», – заявив президент Агентства промислового розвитку (ARP) Бартломей Бабуська.

Рамкова угода між Польщею та Україною може бути підписана під час конференції «Відновлення України», яка відбудеться 25-26 червня в Гданську. Як зізнався Бабуська в інтерв'ю Польському пресовому агентству (PAP): «Додаток номер один (до цієї угоди – ред.) буде переліком проєктів, узгоджених з українською стороною, починаючи з проєкту будівництва автомагістралі М10».

Автомагістраль М10 (довжиною приблизно 80 км) в Україні має стати продовженням траси А4, яка закінчується на прикордонному переході Корчова. Польська сторона наполягала на будівництві автомагістралі до Євро-2012. На той час Україні не вистачало коштів на будівництво.

Як пише Gazeta Wyborcza, інвестиції будуть реалізовані на основі польського законодавства. Польський уряд забезпечить фінансування, а потім призначить підрозділ для контролю за всім процесом.

Будівництво автомагістралі від Корчової до Львова не буде просто «подарунком», кажуть поляки. Польська сторона збиратиме плату за проїзд протягом багатьох років, як це зараз відбувається на трасі А2 поблизу Познані.

Реакції української сторони на пропозицію поляків наразі немає. Не озвучена також сума інвестицій у такий проєкт. Будівництво 1 км автомагістралі у Польщі зазвичай коштує близько 30–50 млн злотих (≈7–12 млн євро), залежно від складності ділянки.