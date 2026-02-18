Тендер не могли провести ще з грудня, а тепер не можуть визначити переможця

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області відхилила документацію переможця тендеру на ремонт дороги державного значення М-10 «Львів – Краковець» з облаштуванням майданчиків для стоянки вантажного транспорту. Йдеться про фірму з Азербайджану «AzVirt ММС», що пропонувала виконати роботи за найнижчою ціною – 431,99 млн грн. У справу втрутився Антимонопольний комітет, який зобов’язав Службу відновлення скасувати своє рішення.

Про відхилення пропозиції переможця тендеру повідомили на початку лютого на сторінці торгів на порталі електронних закупівель Prozorro. Там же опубліковане рішення АМКУ на скаргу азербайджанської компанії.

У протоколі про відхилення зазначено, що переможець мав виправити помилки в поданій ним тендерній документації, зокрема в листі про гарантоване безперебійне постачання асфальтобетону від виробника, в штатному розписі, в довідці про наявність досвіду виконання аналогічних робіт, в листі від виробника дорожнього огородження.

Скарга на Службу відновлення

Зазначимо, що йдеться про незначні помилки. У компанії «AzVirt ММС» 6 лютого подали скаргу на рішення Служби відновлення у Львівській області в Антимонопольний комітет України. Азербайджанська фірма стверджує, що надала всі документи, що вимагалися умовами тендеру, проте Служба відновлення вимагала додаткові і не вказані в умовах проведення тендеру. Також «AzVirt ММС» назвала рішення Служби відновлення «упередженим ставленням».

Після відхилення заявки азербайджанців, переможцем тендеру на капітальний ремонт дороги «Львів – Краковець» мала сати турецька фірма «Онур Конструкціон Інтернешнл», яка роками ремонтує дороги у Львові та області. Серед іншого, вона ремонтувала міст через залізницю на дорозі М-10 «Львів – Краковець» (Західний обхід Львова) в селі Зимна Вода. Окрім ремонту доріг, компанія інвестує у видобувну промисловість, виробництво бетону, логістику, енергетику тощо. Її власниками є громадяни Туреччини Онур та Іхсан Четінджевізи.

Рішення Антимонопольного комітету

16 лютого Антимонопльний комітет України опублікував резолютивну частину свого рішення у цій справі. Комісія зобов’язала Службу відновлення скасувати протокол про відхилення тендерної документації азербайджанської компанії.

Представництво компанії «Азвірт ММС» зареєстроване в Україні понад сім років тому. Компанія належить азербайджанцям Ельнуру та Кянану Алієвим і громадянину Німеччини Еріху Мартіну. Керує представництвом в Україні Осман Дібіров.

Нагадаємо, тендер мав відбутися ще 15 грудня, проте замовник кілька разів продовжував терміни подання пропозицій. Востаннє кінцевим часом подання заявок на участь Служба відновлення оголосила 17:00 понеділка, 5 січня. «Азвірт ММС» подала пропозицію пізно ввечері 4 січня, а «Онур Конструкціон Інтернешнл» – о 16:33 5 січня. Так само 5 січня пропозицію подала фірма «Автомагістраль-Південь». Лише вінницька фірма «Еталон-Буд» подала тендерну пропозицію ще 30 грудня.

Капітальний ремонт дороги державного значення М-10 «Львів – Краковець» з облаштуванням майданчиків для стоянки вантажного транспорту передбачає, зокрема, асфальтування ділянок, їх освітлення та озеленення, використання прогресивних технологiй при органiзацiї та безпеки дорожнього руху, влаштування санітарних зон. Роботи фінансуються з гранту від Європейського союзу та з державного бюджету України.