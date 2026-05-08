Переміг проєкт чернівчанки Олександри Грач

У Чернівцях обрали переможця проєкту для меморіалу братської могили загиблих захисників. Про це повідомили на сторінці департаменту урбаністики та архітектури Чернівецької міської ради у фейсбуці. Братська могила загиблих захисників розташована на вул. Яна Нелепки в районі Садгора. Тут поховано останки 16 бійців з бригади «Едельвейс» та ще останки трьох невпізнаних.

За даними департаменту урбаністики та архітектури Чернівців, перше місце та премію 70 тис. грн отримала Олександра Грач із Чернівців. Друге місце та 50 тис. грн – колектив з Києва: Юрій Кайгородцев, Артем Волківський та Юлія Тишкевич. Третє місце та премію 30 тис. грн отримав колектив з Чернівців: Наталія Ватаманюк, Юлія Собко та Ксенія Мокра.

У міській раді Чернівців зазначили, що на основі проєкту-переможця планують побудувати меморіал загиблим бійцям. Для цього виділять гроші з міського бюджету та оголосять тендер на проведення робіт.

Додамо, що братську могилу загиблим захисникам на Садгірському кладовищі в Чернівцях облаштували у травні 2024 року. Там поховали останки бійців бригади «Едельвейс», які загинули у березні 2022 року внаслідок російського авіаудару на Київщині. Частину з них довгий час вважали зниклими безвісти, а тіла деяких досі не ідентифікували. Загалом, поховали фрагменти тіл 16 військових, які підтвердила експертиза, та ще трьох неідентифікованих.