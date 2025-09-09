На кам'яній брилі викарбують шеврон батальйонів бригади

У Чернівцях з’явиться пам’ятний знак на честь воїнів бригади «Едельвейс». Відповідне рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету Чернівецької міської ради 9 вересня. У міськраді вже затвердили візуальний проєкт пам’ятного знаку і місце, де його встановлять.

Пам’ятний знак буде поблизу військової частини на вул. Васіле Александрі, 46. Пам’ятник буде присвячений загиблим воїнам 8-го та 108-го окремих гірсько-штурмових батальйонів бригади «Едельвейс», які віддали своє життя у війні проти Росії.

У рішенні виконкому також зазначено, що гроші на встановлення та виготовлення пам’ятного знаку нададуть меценати. Після того, як його зведуть, пам’ятник передадуть на баланс військової частини.