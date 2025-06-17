Меморіал присвячений пам'яті загиблих на війні з Росією українських розвідників

У вівторок, 17 червня, у Києві відкрили та освятили перший в Україні меморіал розвідникам. Меморіал освятив голова ПЦУ митрополит Епіфаній. Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомляє Головне управління розвідки міністерства оборони України.

Композиція, над якою працювали львів’яни архітектор Андрій Лесюк та скульптор Назар Білик, покликана увічнити пам’ять співробітників ГУР, а також іноземних добровольців, які загинули в боротьбі за незалежність України.

На центральному елементі Меморіалу – слово Aeternitas («Вічність»), викарбуване латиною та іншими мовами світу для відображення інтернаціонального характеру боротьби: разом з українцями в лавах воєнної розвідки служать іноземні добровольці з понад 50 країн світу.

Дві стели в композиції символізують крила та щити. Їхній активний рельєф передає рух і боротьбу, силу та невтомний опір. Між двома стелами – простір тиші, де викарбувані імена розвідників, які загинули в боротьбі за Україну.

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З висоти пташиного польоту композиція зі стел та центрального елемента нагадує форму ока сови, що є символом вічної пильності, захисту та невидимої присутності.

Фото ГУР МО України

«Пам’ятаймо: Господь перебуває там, де люди готові віддати себе з любові до інших. Меморіал, який ми сьогодні освятили, є знаком цієї жертовної любові, а також незламної сили духу, яка веде нас до перемоги над злом», – сказав Блаженнійший Епіфаній.

Меморіал стане місцем вшанування полеглих розвідників і невід’ємною частиною військових ритуалів ГУР МО України.