У Києві відкрили та освятили перший в Україні меморіал розвідникам
Меморіал спроєктували львівські архітектор і скульптор
У вівторок, 17 червня, у Києві відкрили та освятили перший в Україні меморіал розвідникам. Меморіал освятив голова ПЦУ митрополит Епіфаній. Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомляє Головне управління розвідки міністерства оборони України.
Композиція, над якою працювали львів’яни архітектор Андрій Лесюк та скульптор Назар Білик, покликана увічнити пам’ять співробітників ГУР, а також іноземних добровольців, які загинули в боротьбі за незалежність України.
На центральному елементі Меморіалу – слово Aeternitas («Вічність»), викарбуване латиною та іншими мовами світу для відображення інтернаціонального характеру боротьби: разом з українцями в лавах воєнної розвідки служать іноземні добровольці з понад 50 країн світу.
Дві стели в композиції символізують крила та щити. Їхній активний рельєф передає рух і боротьбу, силу та невтомний опір. Між двома стелами – простір тиші, де викарбувані імена розвідників, які загинули в боротьбі за Україну.
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З висоти пташиного польоту композиція зі стел та центрального елемента нагадує форму ока сови, що є символом вічної пильності, захисту та невидимої присутності.
Фото ГУР МО України
«Пам’ятаймо: Господь перебуває там, де люди готові віддати себе з любові до інших. Меморіал, який ми сьогодні освятили, є знаком цієї жертовної любові, а також незламної сили духу, яка веде нас до перемоги над злом», – сказав Блаженнійший Епіфаній.
Меморіал стане місцем вшанування полеглих розвідників і невід’ємною частиною військових ритуалів ГУР МО України.