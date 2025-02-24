Дві стели в композиції символізують крила і щити, а між ними – простір тиші, де викарбувані імена загиблих розвідників

24 лютого у Києві відкрили першу частину меморіалу українським розвідникам. Авторами проєкту є львівський архітектор Андрій Лесюк, який працював над проєктом меморіалу героїв Небесної Сотні у Львові, та скульптор Назар Білик.

Як повідомила пресслужба ГУР, напередодні третіх роковин повномасштабного вторгнення у Києві відкрили перший елемент Меморіалу українським розвідникам. Цим елементом став камінь, на якому багатьма мовами світу написане слово «Вічність». Воно символізує подвиг людей з різних країн, які з початком повномасштабної агресії Росії стали на захист України.

«Ми як авторський колектив прагнули створити особливий простір, простір емоційної присутності, де памʼять про героїв ― оживає», ― сказав під час відкриття меморіалу скульптор Назар Білик.

Дві стели в композиції символізують крила і щити. Їхній активний рельєф відтворює рух і боротьбу, силу та невтомний опір. Між стелами – простір тиші, де викарбувані імена людей, які воювали за Україну.

Цей простір завдяки цим двом стелам, зеленим насадженням і додатковим елементам буде поділений на камерні простори – для вшанування, для спокою, для кожного з нас, хто буде приходити сюди і знайде свої місце для спілкування з героями, ― додав архітектор Андрій Лесюк.

З висоти пташиного польоту композиція зі стел та центрального елемента нагадуватиме форму ока: символ вічної пильності, захисту, невидимої присутності. Меморіал стане простором, який також допоможе розповісти більше про героїв.

Візуалізації Guess Line Architects

У відкритті першого елемента Меморіалу взяв участь начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов.

«Символічно, що напередодні третіх роковин повномасштабного вторгнення ми закладаємо основний елемент меморіалу українським розвідникам. Нині як ніколи актуальні слова Євгена Коновальця про те, що Україна є нездобутнім бастіоном героїв і борців. Цей меморіал ― наша шана і вдячність тим героям, які жили та боролись, і повернулися на щиті. Воїни-розвідники пішли у вічність, але вони завжди залишаться у наших серцях, в історії боротьби українського народу і стануть дороговказом для наступних поколінь», ― сказав Кирило Буданов.

Профінансували створення меморіалу Володимир та Олена Бесаги. Володимир Бесага – президент Асоціації пляжного футболу.

Додамо, що Андрій Лесюк та його команда з бюро Guess Line Architects проєктували меморіальний комплекс Небесної сотні у Львові, який вже реалізований на схилах пагорбу на вул. Кривоноса. Крім цього, бюро долучиться до розробки концепції комплексу поховань на Марсовому полі та відбудови зруйнованого росіянами музею Шухевича на Білогорщі.