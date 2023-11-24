Проект передбачає лаконічну і стриману площу з акцентом та меморіальній стелі

Львівське архітектурне бюро Guess Line Architects посіло перше місце на архітектурному конкурсі на найкращий проект меморіального комплексу в Миколаєві. Архітектори запропонували створити меморіальну стелу, що стане акцентною серед усього комплексу, а саму площу зробити чистою та відкритою.

Конкурс організував департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради. Йдеться про створення меморіального комплексу на території кладовища, обмеженого вул. Антонюка, вул. Гагаріна та просп. Богоявленським в Корабельному районі Миколаєва, присвяченого воїнам-захисникам України.

За результатами конкурсу, перше місце посіли архітектори львівського бюро Guess Line Architects – Ігор Когут, Андрій Лесюк, Михайло Когут, Єгор Перепелюк, Ярослав Іваськів Ярослав. Проектом пропонується чиста та відкрита площа, як наміри тих, хто ішов захищати Україну на війні. Основний акцент площі зроблений на меморіальній стелі, біля якої зможуть віддати шану загиблим героям усі охочі.

«Центральна меморіальна алея пам’яті ­– шлях, що проходить між похованнями. Тут можна наочно побачити яку ціну заплатила наша нація за право бути собою, усвідомити масштаб горя, яке приніс на нашу землю російський народ, відчути єднання з душами тих, хто не відступив перед страхом, пожертвував собою за кожного з нас. Дерева, що ростуть тут, символізують життя, яке триває навіть після смерті, незламний дух та вічне прагнення свободи української держави. Кожне окреме поховання зберігає історію окремої особливої людини та позначене козацьким хрестом - вже традиційним символом, що використовують для вшанування Героїв України», – йдеться в описі до проекту.

Стриманий вигляд робить поховання менш контрастними відносно середовища. Навколо комплексу будуть висаджені дерева, щоб забезпечити шумоізоляцію та створити атмосферу захищеності, тиші та спокою. Гравійне покриття доріжок дешеве у використанні та добре відводить воду, водночас центральна алея та площа мають мощення, яке розраховане на великий потік людей. Стела та хрести виготовлені з якісного бетону, щоб бути довговічними та не потребувати частого ремонту. Загалом меморіальний комплекс розрахований на 520-550 поховань.

Додамо, що архітектори бюро Guess Line Architects, серед іншого, проектували меморіальний комплекс Небесної сотні у Львові, який вже реалізований на схилах пагорбу на вул. Кривоноса. Крім цього, бюро долучиться до розробки концепції комплексу поховань на Марсовому полі у Львові.