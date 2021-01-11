Першу чергу меморіалу відкрили у серпні 2019 року

Проект львівського Меморіалу Небесної Сотні, що збудували на пагорбах вул. Кривоноса, номінували на премію European Union Prize for Contemporary Architecture – Mies van der Rohe Award 2022. Її вручають за найкращі проекти в галузі сучасної архітектури.

Проект меморіалу потрапив до довгого списку номінантів. Згодом журі обере короткий лист із 40 проектів. Наразі на сайті премії немає інформації про номінантів, однак про те, що проект меморіалу потрапив у номінацію, повідомило проектне бюро Guess Line Architects, що розробило концепцію меморіалу у 2017 році.

Авторами проекту меморіалу є львівські архітектори Андрій Лесюк, Христина Пундак і Марія Яструбчак. Першу чергу меморіалу зі стелою з кортенової сталі та кількох оглядових майданчиків відкрили у серпні 2019 року. На будівництво меморіалу витратили близько 20 млн грн. У другій черзі від меморіалу до скверу «На валах» мають збудувати пішохідний міст, яких планують збудувати за кошти інвестора.

Зазначимо, що проект Меморіалу Небесної Сотні у Львові торік отримав нагороду від Національної спілки архітекторів України у номінації «Ландшафтна архітектура».

Нагороду Mies van der Rohe Award вручають раз на два роки в Барселоні коштом Європейського Союзу та Фонду Міса ван дер Рое. Її заснували на честь Людвіга Міса ван де Рое, німецько-американського архітектора та дизайнера, фундатора «інтернаціонального стилю».

Першим номінантом від України на цю премію у 2017 році був львівський меморіальний комплекс «Простір синагог». У 2019 році на цю премію номінували Центр Шептицького.