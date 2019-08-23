У Львові відкрили першу частину Меморіалу пам’яті Героїв Небесної Сотні

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У п’ятницю, 23 серпня, в День Державного Прапора України, на перехресті вулиць Кривоноса – Замковій відкрили першу частину Меморіалу пам’яті Героїв Небесної Сотні. Таким чином Львів став першим містом в Україні, де збудували настільки масштабне пам’ятне місце. Другу частину проекту – пішохідний міст – реалізують згодом.

На урочисті заходи до Львова запросили родини Героїв Небесної Сотні з різних куточків України, учасників Революції Гідності, волонтерів Майдану, військових, учасників АТО/ООС, духовенство, представників влади, депутатів.

Захід розпочали із хвилини мовчання, відбулась також спільна молитва. Опісля з вітальними словами виступили гості. Завершили захід виконанням пісні про Небесну Сотню від Павла Табакова та вихованців його творчої школи. Усі охочі могли запалити свічки біля портретів Героїв.

«Тут раніше була занедбана територія, а тепер з’явився якісний громадський простір. Я переконаний, що дуже багато львів’ян, гостей міста будуть приходити сюди часто. Бо тут увіковічнена пам’ять про тих, які змінили історію нашої країни, які в боротьбі за її незалежність віддали найцінніше – своє життя. Я буду робити все можливе, щоби пам’ять про Героїв була фундаментом, на якому ми збудуємо Україну, якою будемо гордитися», – зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

фото Євгена Кравса для ZAXID.NET

Нагадаємо, це відкриття першого етапу Меморіалу пам’яті Героїв Небесної Сотні. Станом на зараз побудовані меморіальна стела, яку покрито кортеном, три оглядові майданчики, встановлено 107 вигравіруваних табличок із портретами загиблих.

Фотографію свого чоловіка Віктора Швеця, який загинув на Майдані, пані Тамара відшукала одразу. Пригадує: коли в один із лютневих днів вона дивилась новини по телевізору й обурювалась, що в центрі Києва вбивають людей, він мовчки пообідав, зібрався та пішов на місце сутичок.

«Коли він ішов, я попросилась піти з ним, але він заборонив. О 19:00 Віктор відключив мобільний телефон, зателефонував вже близько 23-ої і тричі сказав, що із ним все добре. А о 4 ранку нам із дочкою подзвонили вже слідчі, сказавши, що він мертвий...», – розповідає жінка.

Нагадаємо, Меморіал складається з двох частин: площі з стелою на верхній терасі та з пішохідного моста між пагорбами вздовж вул. Кривоноса.

«Стела є символом палаючої барикади Майдану. Такого вигляду вона набуває завдяки нічній підсвітці. Її виготовили з кортенівської сталі. Залежно від погоди вона змінює свій вигляд: чим більше опадів, тим яскравішим стає цей метал, нагадуючи нам про ті страшні події», – пояснює співавтор проекту, архітектор Андрій Лесюк.

Друга частина Меморіалу – міст через вул. Кривоноса в бік парку Губернаторські вали. Він виводитиме на терасу з боку вул. Замкової.

З 1 листопада 2016 року до 1 лютого 2017 року відбувся Всеукраїнський відкритий архітектурний конкурс на кращу концепцію громадського простору. Було подано 25 конкурсних проектів, серед яких журі вибрало переможців — авторський колектив зі Львова: Андрій Лесюк, Марія Яструбчак, Христина Пундак.

17 квітня 2018 року відбулось урочисте закладення пам’ятної капсули, а вже у вересні ЛКП «Зелений Львів» розпочало роботи – будівництво верхньої тераси, площі і меморіальної стели. До слова, на будівництво стели, оглядових майданчиків, сходів та інші роботи витратили близько 20 млн грн.