Як виглядає Меморіал пам'яті Героїв Небесної сотні у Львові за день до відкриття

У Львові завершують останні приготування до офіційного відкриття першого етапу Меморіалу пам'яті Героїв Небесної сотні. Уже 23 серпня відбудеться церемонія відкриття стели, на якій вигравірувані імена Героїв та їхні портрети. На будівництво стели, оглядових майданчиків, сходів та ін. витратили близько 20 млн грн. Наступним етапом буде будівництво пішохідного моста, що з’єднає Меморіал із сквером «На валах». За задумом авторів проекту Меморіалу, на даху моста виріжуть імена героїв Небесної Сотні, крізь які у дощ стікатиме вода, що, символізуватиме «вічні сльози» за загиблими, а у сонячну погоду ці літери мають підсвічуватися природнім світлом.

Відео Ігоря Мартиніва спеціально для ZAXID.NET.