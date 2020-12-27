Plan B від київських архітекторів – це підземний будинок із дезінфекційною кімнатою та вертолітним майданчиком на даху

Два будинки українських архітектурних бюро увійшли до топ-12 найкращих нереалізованих проектів за версією впливового архітектурного видання Archdaily. Йдеться про будинок над скелею від студії Yakusha Design та будинок-бункер від Sergey Makhno Architects.

Видання обирає найкращі нереалізовані проекти двічі на місяць із пропозицій, які надають читачі Archdaily. До Best Unbuilt Architecture входять ще нереалізовані архітектурні та ландшафтні проекти з усього світу, проекти-переможці міжнародних конкурсів, концепти, а також будівлі у процесі будівництва.

Проект будинку над скелею The Air київська студія Yakusha Design розробила для будівництва у Португалії. Він вирізняється суцільними вікнами-фасадами, розташованими на 270 градусів конструкції. Будинок частково нависає над скелею, викликаючи відчуття «неможливої ​​архітектури».

«Як маяк, він щодня стикається з морським бризом. Ідея цього мінімалістичного скляного будинку полягає у створенні відчуття невагомості архітектури з видом на океан», – описують проект у ArchDaily.

Бункер Plan B від київського архітектурного бюро Sergey Makhno Architects – це автономний підземний бетонний будинок із дезінфекційною кімнатою та вертолітним майданчиком на даху. Зовні він нагадує вхід до музею сучасного мистецтва чи до військової бази. Будинок займає всього 172 м кв. і може розміститися поруч із головним будинком або, приміром, десь у лісі.

Нагадаємо, що раніше інтер’єр будинку Sergey Makhno Architects «Дім Шкруба», який архітектор Сергій Махно розробив для своєї сім’ї, увійшов до довгого списку міжнародного конкурсу Dezeen Awards.