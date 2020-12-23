Власник цього будинку прагнув жити в безпосередній близькості до природи і щоб вона стала характерною частиною архітектури

Для України є звичними внутрішні двори у багатоквартирних будинках, наприклад, як у старій забудові центру Львова. Проте вони можуть бути присутніми і у приватних домах, надаючи їм багато переваг – приміром, природне освітлення, кращу вентиляцію та посилений контакт з природою без втрати приватності.

Так само внутрішні двори відіграють і важливу роль у плануванні самого будинку: часом вони є своєрідними легенями для кімнат, в інших випадках вони розділяють спільні та приватні зони будинку. ArchDaily розповідає про кілька таких будинків з Еквадору, що досліджують внутрішні двори чи сади як елемент структурування проекту.

Quinta López Cordero / Astudillo + Proaño

Проект, реалізований у 2011 році, передбачав реконструкцію наявної будівлі і її перепланування зі зміною функцій приміщень. Внутрішній дворик тут водночас об’єднує різні зони будинку та виступає місцем для спільного проведення часу.

Фото ArchDaily

Фото ArchDaily

Cotacachi House / Arquitectura X

Архітектори мали кілька днів на проект, оскільки подружжя, яке володіло ділянкою під забудову, планувало її в іншому випадку продати. Для будівництва, яке завершили у 2012 році, використовували місцеві матеріали та техніки, які визначили форму та тип внутрішнього дворика. Так само значну роль у проекті зіграла географія – ділянка розташована в гірському регіоні зі значною сейсмічною активністю. У результаті вийшов будинок із трьома блоками: приватним – для власників, спільним – для власників та гостей, і гостьовим – відділеним внутрішнім двориком від інших.

Фото ArchDaily

Фото ArchDaily

Loma House / Iván Quizhpe Arquitectos

Проект, реалізований у 2013 році, – це традиційний фермерський будинок ХХ століття, інвентаризований Національним інститутом культурної спадщини. Пропозиція з реконструкції передбачала збереження наявної структури із адаптацією її до сучасного життя. Внутрішній дворик поєднує дві основні зони будинку: одноповерховий блок зі спільними кімнатами та двоповерховий з приватними.

Фото ArchDaily

Фото ArchDaily

JS-DM House / Diez+Muller Arquitectos

Цей будинок звели у 2013 році. Метою архітекторів було звільнити якомога більшу площу для саду та забезпечити максимальну приватність власникам поруч з іншими сусідами. Внутрішній дворик, який має так зване водне дзеркало, з одного боку, створює простір для зустрічей з близькими, а з іншого – дозволяє оцінити об’єм будинку.

Фото ArchDaily

Фото ArchDaily

The House of Silence / Natura Futura Arquitectura

Будинок, зведений у 2019 році, розташований у одній з найбільших агломерацій країни і проектувався для 85-річного чоловіка і його родини. Тож метою архітекторів було створити заспокійливий простір, вільний від зовнішніх шумів, який би відображав сімейні цінності і слугував для відпочинку всієї родини. Внутрішній дворик тут є своєрідним місцем для медитації, світловий потік освітлює дерево, яке символізує плин часу.

Фото ArchDaily

Фото ArchDaily

House Among Trees / El Sindicato Arquitectura

Клієнт прагнув жити в безпосередній близькості до природи і щоб вона стала характерною частиною архітектури. Тож у 2019 році архітектори звели для нього будинок, який гармонійно поєднується з середовищем та мінімально його змінює, таким чином у будинку є кілька внутрішніх маленьких двориків-садів. Спільні зони мають панорамні вікна, які відкривають вид на них, на довколишні дерева і чагарники. У центральному саду, напівприватний, ростуть два дорослі дерева.

Фото ArchDaily

Фото ArchDaily