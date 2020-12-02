Проекти двох житлових комплексів, готелю та меморіалу Небесної Сотні у Львові стали переможцями цьогорічного конкурсу Національної спілки архітекторів України (НСАУ). Ще кілька нагород отримали проекти, які у Львові ще не зреалізовані. Конкурс проводився в онлайн-режимі упродовж листопада.

Загалом на конкурс подали 117 робіт з різних областей України. Переможців премії визначали впродовж листопада, а 1 грудня НСАУ опублікувала повний перелік проектів-переможців. Автори львівських архітектурних проектів отримали шість нагород.

Зокрема львівські архітектори Віктор Кудін, Ольга Рябова і Михайло Карнаухов стали лауреатами премії у номінації «Будівлі, комплекси і споруди» за реставрацію будівлі австро-угорського банку під «Bankhotel» на вул. Листопадового Чину у Львові. Цей готель відкрили у 2018 році.

«Bankhotel» на вул. Листопадового Чину у Львові (фото з сайту готелю)

У номінації «Ландшафтна архітектура» перемогу отримали автори проекту Меморіалу Небесної Сотні у центрі Львова Богдан Гой, Андрій Лесюк, Христина Пундак та Марія Яструбчак. Проект Меморіалу Небесної Сотні обрали на всеукраїнському конкурсі, а сам меморіал відкрили у 2019 році.

Меморіал Небесної сотні у Львові (фото ЛМР)

Серед лауреатів премії в номінації «Містобудування» опинились колишній головний архітектор Львова Юліан Чаплінський та двоє його колег Катерина Ковальчук і Кейс Ван Райнен за концепцію відновлення Пелчинського ставу на вул. Вітовського у Львові. Цей проект у Львові ще не реалізували.

Візуалізація проекту Пелчинського ставу у Парку культури

Архітектори Євген Васильєв, Андрій Кузьменко та Максим Клоченко отримали нагороду НСАУ за проект споруди церкви «Земля і небо» у Львові. Цей проект був учасником всеукраїнського конкурсу на будівництво нової церкви ПЦУ на вул. Пекарській, однак тоді журі обрало переможцем інший проект.

Проект сакральної споруди «Земля і небо» (нереалізований)

Лауреатами конкурсу у номінації «Багатоповерхові житлові будинки» стали автори проекту житлового комплексу «Сіті» на просп. Чорновола, 69 Олександр Беценко, Віталій Квич та Павло Петрич.

ЖК «Сіті» на просп. Чорновола

Ще одну перемогу у цій номінації присудили Віктору Зотову, Володимиру Йосипчуку та Олександру Беценку та Назару Шклянці за ЖК «Місто трав», що навпроти ТРЦ Viktoria Gardens на вул. Кульпарківській у Львові.

ЖК «Місто трав» на вул. Кульпарківській (фото з сайту ЖК)

Конкурс-огляд Національної спілки архітекторів проводять раз у рік у різних напрямках: містобудування; будівлі, комплекси та споруди; багатоповерхові житлові будинки; малоповерхові житлові будинки; ландшафтна архітектура; інтер’єр. Участь у конкурсі можуть взяти будь-які архітектори, сплативши внесок 500 грн. Журі конкурсу цього року складалося з семи архітекторів – представників різних регіонів.