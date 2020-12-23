Фонтан може протікати від Оперного театру до пам’ятника Тарасові Шевченку

Львівське архітектурне бюро Guess Line Architects розробило концепцію штучного потічка на пішохідній алеї у центрі Львова, який імітуватиме русло річки Полтви. Як відомо, Полтва протікала вздовж сучасного проспекту Свободи до кінця ХІХ століття, після чого її заховали у колектор.

Як розповів ZAXID.NET архітектор Guess Line Architects Андрій Лесюк, реальну річку з колектора вивільняти не планують, оскільки вона дуже забруднена стічними водами.

«Місто потребує води. Відкривати Полтву зараз не доцільно, але елементами потічка ми б хотіли відтворити її напрямок. Потічок може працювати за принципом маленького фонтану: вода заливається в резервуар, звідки насос із фільтрами автоматично перекачує її по колу», – пояснив архітектор.

Траєкторія потічка на просп. Свободи

Розташування потічка відносно р. Полтва

Нова водойма може мати 120 м та пролягати від Оперного театру до пам’ятника Тарасові Шевченку. Навколо потічка пропонують облаштувати громадський простір, а пішохідну частину дещо змістити.

«Нам цей проект ніхто не замовляв. Недавно ми оприлюднили концепцію оновлення телевежі на Високому замку. Цими проектами ми хочемо показати наше бачення змін у Львові», – розповів Андрій Лесюк.

За попередніми підрахунками, штучна водойма в центрі Львова може коштувати близько 80 млн грн. Взимку її пропонують використовувати як ковзанку.

Взимку потічок може ставати ковзанкою

Зазначимо, що архітектори Guess Line Architects проектували Меморіал Небесної Сотні у Львові та стали переможцями архітектурного конкурсу на проектування нового готелю на вул. Дорошенка, 2.

Нагадаємо, що нещодавно у Львові на площі перед Оперним театром відкрили пішохідний фонтан, який збудували коштом благодійного фонду «Сокар». Саму пішохідну алею також відремонтували, згодом там встановлять нові лавки та ліхтарі.