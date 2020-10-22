22 жовтня о 19:00 на площі перед Львівським театром опери та балету запрацював сухий фонтан. Його реконструкцію розпочали у грудні минулого року, старий фонтан демонтували та передали в Стрийський парк. Площу довкола замостили новою плиткою та зробили її у вигляді силуету скрипки, гриф якої примикає до театру. 71 форсунок фонтану підсвічується різними кольорами та рухається в унісон з музикою в опері. Встановлення фонтану фінансував благодійний фонд «Сокар Благо» азербайджанської нафтової компанії SOCAR

Фото Романа Балука.