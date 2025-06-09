Меморіальна алея Нацгвардії буде у парку Боднарівка у Львові

У Львові обрали переможця всеукраїнського архітектурного конкурсу з проєктом Алеї пам’яті полеглих Героїв Національної Гвардії України. Ним стала робота авторського колективу львівської архітектурної студії urbanideas. Про це 9 червня повідомили у Львівській міськраді.

Алею пам’яті облаштують біля парку Боднарівка. На конкурс зареєструвались 15 авторів та колективів, які подали 10 проєктів. Їхнім завданням було вписати проєкт в існуючий ландшафт. Як зазначив головний архітектор міста та голова журі конкурсу Антон Коломєйцев, багато учасників запропонували будівництво масштабних меморіалів, а проєкт, який переміг на конкурсі, зосередився, як і передбачало завдання, саме на створенні алеї пам’яті, інтегрувавши її в зелену зону парку та сформувавши багатофункціональну площу.

Проєкт поєднав меморіал і рекреаційну зону парку (візуалізація urbanideas)

Обраний проєкт напрацював колектив львівської архітектурної студії urbanideas – Валентина Шароватова, Ольги Криворучко та Анна Кузовкіна. Автори пояснюють свою концепцію ідеєю «мінімум втручання – максимум присутності».

Концепція проєкту переможця передбачає:

пішохідну алею , що пролягає вздовж парку;

, що пролягає вздовж парку; церемоніальну площу , де вшановуватимуть полеглих під час офіційних заходів Національної гвардії;

, де вшановуватимуть полеглих під час офіційних заходів Національної гвардії; металеві таблички у формі хрестів , що використовуються в символіці НГУ, з викарбуваними іменами військовослужбовців. Їх кріпитимуть на вертикальних стелах. Їхнє просторове розміщення відтворює планову структуру герба Нацгвардії;

, що використовуються в символіці НГУ, з викарбуваними іменами військовослужбовців. Їх кріпитимуть на вертикальних стелах. Їхнє просторове розміщення відтворює планову структуру герба Нацгвардії; пам’ятні елементи з кортенової сталі, однак журі рекомендує розглянути альтернативні матеріали, які можуть бути більш доступними чи довговічними.

Проєкт мав лагідно вписатись у ландшафт території (візуалізація urbanideas)

«Цей проєкт є надзвичайно прагматичним з погляду реалізації й має відносно невисоку проєктну вартість порівняно з іншими пропозиціями. Він сповна виконує всі поставлені завдання щодо функціоналу та символіки цього місця. Розміщення імен полеглих у формі хрестів дуже лаконічне – акцент справді робиться на самому імені, а порядок їх розташування витриманий у строгій структурі, що підкреслює гідність кожного загиблого», – зазначив Антон Коломєйцев.

Таблички з іменами загиблих нацгвардійців (візуалізація urbanideas)

Друге місце на конкурсі посів проєкт авторського колективу Юрія Столярова, Ігоря Крупи, Юлії Тимофійчук, Катерини Розенберг, Діани Савєльєвої, Назара Романчишина (Львів).



Третє – авторський колектив у складі Марії Яструбчак, Іванни Шимін, Соломії Киван, Василя Балога (Львів). Переможці конкурсу отримали премії 250, 150 та 100 тис. грн відповідно.