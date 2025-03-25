Алею пам'яті Героїв Нацгвадії планують створити на вул. Стрийській

У вівторок, 25 березня, на засіданні виконавчого комітету Львівської міськради ухвалили рішення про проведення архітектурного конкурсу на проєкт алеї пам’яті Героїв Західного територіального управління Національної гвардії України.

Як повідомив керуючий справами виконавчого комітету Львівської міськради Євген Бойко, рішення про створення алеї пам’яті приурочене до Дня Нацгвардії, який відзначатиметься 26 березня. У Львові є дві військові частини Нацгвардії, там служить багато львів’ян.

«Меморіальний простір буде на вулиці Стрийській, поблизу парку Боднарівка. Це має бути простір, який увічнюватиме нацгвардійців, що у складі цього підрозділу боролись та віддали своє життя за Україну», – повідомив Євген Бойко.

У межах конкурсу буде присуджено три премії розміром в 250, 150 та 100 тис. грн. Фінальне засідання журі та визначення переможців заплановане в першій половині червня цього року.