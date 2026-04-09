У чернівчанина є шестеро дітей, тож він має відстрочку від мобілізації

У Чернівцях виник скандал під час руху кортежу з тілом загиблого військовослужбовця Олега Семенюка. Один з водіїв під час траурної процесії не зупинився та не вийшов з авто, щоби віддати останню шану захисникові. Окрім того, він вигукнув, що полеглий воїн – для нього не герой. Після цих слів побратими полеглого відвели чоловіка на кладовище до могил військових. Про цю ситуацію розповіли в фейсбуці військові та волонтерка з Чернівців Наталя Сандулович. Також це підтвердив ZAXID.NET ветеран Юрій з позивним «Довбуш».

Інцидент стався 6 квітня на вулиці Скальда в Чернівцях. Під час руху траурного кортежу всі автомобілі зупинялися, а водії виходили з транспорту, щоб віддати останню шану захиснику. Один із водіїв натомість продовжив рух, навіть не зважаючи на поліцейський автомобіль з проблисковими маячками.

«Одне “тіло” вирішило не зупинятися, хоча попереду їхала поліцейська машина з червоними проблисковими маячками, що прямо зобов’язує це зробити. Його притиснули до бордюру і сказали по-простому, по-чоловічому: “Зупини машину. Хочеш – виходь, хочеш – ні, але зупинись. Бачиш – везуть героя”. У відповідь це створіння заявило, що для нього це – не герой, і взагалі загиблі для нього – не герої», – розповів ветеран Юрій «Довбуш».

ZAXID.NET спробував дізнатися ім’я та прізвище чоловіка, який зневажливо поставився до загиблого воїна. «Довбуш» відповів, що знає його ім’я, однак відмовився називати. Ветеран пояснив, що не хоче, щоб шестеро дітей чернівчанина отримали стрес через суспільний осуд.

За даними видання «Молодий буковинець», поліція встановила, що чоловік перебуває у розшуку через неоновлення військово-облікових даних. А в Чернівецькому обласному ТЦК та СП зазначили, що чернівчанин є батьком шістьох дітей, тож має право на відстрочку.

«Батько шістьох дітей, “дуже віруюча людина”, суботник. Мабуть, у них така віра – не поважати загиблих. Не кажучи вже про воїна, який віддав життя за країну, в якій він і його діти живуть», – додав ветеран Юрій.

Після похорону Олега Семенюка військові запросили водія на міський цвинтар – на Алею Слави, де поховані сотні полеглих воїнів. За словами «Довбуша», чоловік не відмовив, а приїхав після завершення усіх своїх справ. Там чернівчанин визнав свою помилку і попросив вибачення у загиблого бійця та в усіх вбитих українських військових.

«Я усвідомлюю свою помилку. Прошу пробачити мені за сказані слова, за мою поведінку», – говорить він на відео.

У відділі комунікації поліції Чернівецької області прокоментували, що чоловіка не притягували до адміністративної відповідальності за неоновлення військово-облікових документів.