Військовий повертався з Куп’янська до Новодністровська

На Центральному автовокзалі в Чернівцях військовослужбовця змусили залишити залу очікування через її закриття у нічний час. Чоловік не мав достатньо грошей на хостел і ризикував провести ніч на вулиці. Допомогу йому надали інші ветерани, які зібрали гроші на ночівлю. Про це 10 січня повідомив у фейсбуці ветеран та очевидець інциденту Костянтин Костащук.

Костянтин Костащук повідомив, що проводжав на вокзалі знайомих і побачив, що працівники автовокзалу почали виганяти людей із зали очікування через її закриття. Серед тих, кого просили покинути залу очікування, був військовий Валерій Пастула, який служить у 14-й бригаді та повертався з Куп’янська до Новодністровська. Він приїхав до Чернівців увечері та чекав на ранкову маршрутку, оскільки іншого сполучення до міста вночі не було.

«Уявіть собі: ти їдеш з Куп’янська у відпустку до Новодністровська. З різних причин у кишені лише 100 гривень. Приїздиш увечері на вокзал. Є можливість дістатися маршруткою до Новодністровська тільки зранку. Сідаєш у зал очікування і чекаєш. Але о 21:30 тебе виганяють, бо зал зачиняють. І це взимку. У період війни. Коли на вулиці до мінус 15 градусів морозу», – написав ветеран Костянтин Костащук.

За його словами, ситуацію вдалося вирішити завдяки небайдужості інших ветеранів, які зібрали гроші, аби військовий міг переночувати в хостелі.

Старша диспетчерки автовокзалу «Чернівці» Лідії Свірідюк розповіла ZAXID.NET, що військовому запропонували піти в хостел, який працює цілодобово на території автовокзалу. У цьому хостелі є кімнати відпочинку вартістю 300 грн.

«Ми розуміємо, що на вулиці був мороз. Чергова диспетчерка запропонувала хостел. В цій ситуації військовослужбовець просто міг безкоштовно перечекати в холі цього хостелу, або в спеціальному приміщенні. Але він відмовився», – ствердила Лідія Свірідюк.

Керівниця автовокзалу Ольга Кривохижа розповіла «Суспільному», що графік роботи автовокзалу з 5:30 до 21:30. За її словами, залишати людей на ночівлю в приміщенні не хочуть, оскільки в будівлі є камери схову та майно магазинів, хоч на автовокзалі працює цілобова охорона.

«У нас режим роботи не передбачає нічного перебування пасажирів у залі очікування – я не можу це оплачувати. У нас є цілодобова охорона, ви можете перебувати на території автовокзалу. Зала очікування в цей час зачинена», – повідомила Ольга Кривохижа «Суспільному».

До слова, Центральний автовокзал у Чернівцях належить ТОВ «Чернівціавтотранс», власником якого є Олександр Кривохижий.