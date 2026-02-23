Поховали бійців із лав Збройних сил, Нацгвардії та прикордонних військ

На Садгірському кладовищі в Чернівцях 23 лютого похоронили останки сімох невідомих захисників. Їх не вдалося ідентифікувати, адже ДНК-експертиза не показала збігів з наданими зразками від родичів, повідомили в «Суспільне.Чернівці».

Провести в останню дорогу військових із лав Збройних сил, Нацгвардії та прикордонних військ долучилося близько сто автомобілів. Людей закликали вийти на вулиці і віддати останню шану невідомим захисникам. Кортеж прямував через центральні вулиці до Садгірського кладовища.

У Чернівецькі міській раді зазначили, що ділянку для поховань невпізнаних військовослужбовців виділили на цвинтарі, що розташоване на вул. Зеленій в районі «Садгора». Її площа – 360 м2. Це вже не перше поховання останків невідомих бійців. У 2024 році у братській могилі там поховали останки 19 загиблих, які боронили Київщину. Згідно з рішенням виконавчого комітету Чернівецької міськради, поховання проводитимуть за гроші з міського бюджету.

Керівник бюро судово-медичної експертизи Буковини Віктор Бачинський розповів, що закон дозволяє зберігати тіла упродовж одного року.

«Перші репатрійовані тіла ми отримали 20 січня 2025 року, тобто приблизно у цей час 2026 року будемо говорити про те, що їх треба захоронити. Кожне тіло захоронять в окремій могилі під номером експертизи. Якщо тіло ідентифікують після захоронення, то родичі зможуть приїхати, провести ексгумацію, забрати останки та поховати, де захочуть», – зазначив Віктор Бачинський.