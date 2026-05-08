Військового затримали під час отримання хабаря

На Львівщині викрили службовця територіального центру комплектування, який вимагав 15 тис. доларів за допомогу у списанні зі служби через непридатність. Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

За даними слідства, 27-річний старший солдат, який служить у ТЦК, вимагав 15 тисяч доларів за допомогу у списанні зі служби через непридатність. За ці гроші він обіцяв допомогти командиру відділення однієї з військових частин у виготовленні підроблених медичних документів із вигаданим діагнозом психічного захворювання. На підставі фіктивних документів його мали виключити з військового обліку.

Солдат запевняв, що може впливати на посадовців медичного закладу, аби ті ухвалили потрібне йому рішення. Для цього командира відділення мали госпіталізувати до психіатричної лікарні, де йому планували встановити фіктивний діагноз.

Його затримали під час отримання хабаря. Слідчі повідомили військовому про підозру за ч. 3 ст. 369-2 ККУ (зловживання впливом).