Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив про напружену ситуацію та критичні порушення зі сторони окремих службовців ТЦК та СП у Львівській та Закарпатській областях. Про це він написав у своєму телеграм-каналі, коментуючи ситуацію із затриманням військовослужбовців РТЦК в Одесі працівниками СБУ 21 квітня.

«Безкарність закінчується: Одеса стала сигналом для всієї країни. Проблеми, про які я неодноразово публічно заявляв, – системна безкарність та корупційна складова в діяльності окремих представників ТЦК та СП – нарешті починає отримувати жорстку правову оцінку. Це важливий сигнал. Сигнал про те, що порушення прав людини більше не можуть залишатися без наслідків!», – сказав Дмитро Лубінець.

У своєму дописі він загадав й інші області, де спостерігаються критичні порушення зі сторони окремих представників ТЦК та СП, зокрема, Львівщину і Закарпаття.

«Водночас подібні критичні порушення мають місце не лише в Одеській області. Найбільш напружена ситуація, окрім цього регіону, спостерігається також у Львівській, Миколаївській, Закарпатській та Черкаській областях», – написав омбудсман.

Дмитро Лубінець додав, що реагування на порушення, що сьогодні відбулося в Одесі, має стати початком системних змін по всій країні.

«Принцип залишається незмінним: будь-які дії органів державної влади мають здійснюватися виключно в межах закону та з безумовною повагою до прав і свобод людини! І кожен подібний випадок має отримати не формальну, а реальну правову оцінку з відповідними наслідками!», – написав він.

Також омбудсман наголосив, що працівники ТЦК та СП мають ходити без балаклав, з відкритим обличчям.

Як повідомляв ZAXID.NET, у вівторок, 21 квітня, в Одесі співробітники Служби безпеки України затримали групу військовослужбовців одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Додамо, що нещодавно виконувачем обов’язків начальника Львівського обласного ТЦК та СП призначили полковника Віталія Міщанина, який досі керував Вінницьким об’єднаним міським ТЦК та СП.