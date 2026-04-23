Чоловік має судимість за пограбування

Поліція затримала 31-річного мешканця Золочівського району, якого підозрюють у переправленні військовозобов’язаних чоловіків за кордон. За 10 тис. євро він обіцяв доставити їх на квадроциклі у Молдову або Румунію поза пунктами пропуску. Про це 23 квітня повідомила Львівська обласна прокуратура.

«Спершу клієнта мали перевезти зі Львова у Чернівецьку область, уникаючи блокпостів. Далі його квадроциклом перевезли б через державний кордон поза прикордонним контролем в Молдову або в Румунію. Переправник надавав чіткі інструкції щодо підготовки до виїзду та поведінки після перетину кордону. Також він обіцяв клієнту придбати маскувальне спорядження, яке той має обов’язково одягнути під час поїздки – камуфляжну форму та берці», – розповіли у прокуратурі.

Вартість своїх послуг чоловік оцінив у 10 тис. євро. 3 тисячі потрібно було оплатити перед виїздом зі Львова, а решту – під час переправлення.

Поліцейські затримали переправника після отримання авансу в розмірі 3700 доларів. За даними слідства, чоловіка раніше судимий за пограбування.

Йому повідомили про підозру в організації незаконного переправлення особи через державний кордон України та сприянні його вчиненню порадами, вказівками та усунення перешкод (ч. 3 ст. 332 КК України) та взяли під варту з правом внесення застави.