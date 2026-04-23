У 2008 році посадовець очолив Воловецьку районну організацію «Партії регіонів»

Депутата Закарпатської обласної ради від партії «Опозиційна платформа – за життя» Мирослава Щербея призначили головою регіонального відділення НОК України в Закарпатській області.

Про це повідомили в Національному олімпійському комітеті у середу, 22 квітня, зазначивши, що досвід та професіоналізм посадовця сприятиме залученню молоді до спорту в регіоні.

Мирославу Щербею 57 років, він є уродженцем села Щербовець Мукачівського району. У 1993 році закінчив Львівський державний інститут фізичної культури за спеціальністю «Фізична культура і спорт», а через 6 років став заслуженим працівником фізичної культури і спорту України.

У 2000–2003 роках працював виконавчим директором спортивного клубу «Закарпаття», з 2008 року очолив Воловецьку районну організацію «Партії регіонів», а через рік став головою Воловецької райради.

У 2013 році Мирослава Щербея призначили начальником Управління ДСНС України у Закарпатській області. Був депутатом Закарпатської обласної ради IІІ, ІV та VI скликань. У 2020 році обраний до облради від партії «Опозиційна платформа – за життя».