Володимир Зеленський призначив Едгара Токаря головою Мукачівської районної адміністрації. Розпорядження оприлюднене на сайті президента у понеділок, 20 квітня.

Едгар Токар замінив на посаді звільненого за корупцію під час закупівлі БпЛА й РЕБ Сергія Гайдая. Це друге призначення Токаря головою Мукачівської РДА за останні 5 років.

Вперше депутат Закарпатської облради від партії «Слуга народу» очолив районну адміністрацію в Мукачеві у квітні 2021 року. У березні 2024 року його замінив Сергій Гайдай, який також двічі очолював Мукачівську РДА.

З листопада 2024 року по 28 лютого 2025 року Едгар Токар працював директором Закарпатського обласного центру зайнятості, а 4 березня 2026 року очолив Департамент природно-заповідного фонду та біорізноманіття Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

Під час президентських виборів 2019 року Едгар Токар став представником Володимира Зеленського в Мукачеві. Він програв вибори мера міста Андрію Балозі з різницею в 798 голосів.