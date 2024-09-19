Європарламент закликав дозволити Україні бити по цілях у Росії

Європейський парламент закликав країни Євросоюзу зняти обмеження на використання Україною західної зброї. Йдеться, зокрема, про можливість України завдавати ударів по військових цілях у Росії. Відповідну резолюцію ухвалили депутати Європарламенту у четвер, 19 вересня.

Резолюцію підтримали 425 депутатів, 131 євродепутат проголосував «проти», ще 63 – «утрималися».

Зазначається, що зняття обмежень необхідне для того, щоб Україна могла повною мірою реалізувати своє право на самооборону. Інакше, наголошують євродепутати, росіяни й надалі будуть атакувати українську інфраструктуру та населення України.

«Парламент наголошує, що недостатнє постачання озброєння та обмеження на його використання можуть нівелювати результати зусиль, докладених наразі, і висловлює сум з приводу зменшення обсягів двосторонньої військової допомоги Україні з боку країн ЄС», – йдеться у резолюції.

Депутати Європарламенту закликали країни-члени ЄС виконати своє зобов’язання та поставити Україні мільйон боєприпасів, а також прискорити постачання зброї, систем ППО включно із далекобійними ракетами TAURUS.

Крім того, депутати Європарламенту закликали розширити санкції проти Росії, Білорусі та країн, що надають РФ військові технології та технології подвійного призначення. Орім цього, у резолюції йдеться про те, що санкції проти Ірану та Північної Кореї також мають бути посилені через підтримку повномасштабного вторгнення Росії в України.

У резолюції Європарламент закликав ЄС активно працювати над досягненням якомога більшої міжнародної підтримки для України та пошуку мирного вирішення війни. Однак наголосив, що завершення війни має ґрунтуватися на повній повазі до незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України. Також євродепутати вважають, що Росія має сплатити Україні репарації за скоєні воєнні злочини. Для цього, зазначається у документі, ЄС має встановити надійний правовий режим для конфіскації російських державних активів, заморожених в Євросоюзі.