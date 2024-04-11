Засідання Європарламенту підтримало зняття голосування за бюджет Ради ЄС з порядку денного

Депутати Європейського парламенту відмовилися голосувати щодо фінансування Ради Євросоюзу через неспроможність країн-членів підтримати Україну та забезпечити її додатковими системами ППО Patriot. Голосування перенесуть до моменту, як країни знайдуть для України сім систем ППО, запропонував євродепутат від Бельгії Гі Верхофстадт на засіданні Європарламенту у четвер, 11 квітня.

За словами парламентаря, Європа має сотню систем Patriot і водночас не може допомогти Україні, коли вона потребує всього сім установок. Він наголосив, що Росія посилила атаки на критичну інфраструктуру України та висунув на голосування пропозицію зняти з порядку денного голосування щодо фінансування Ради ЄС, допоки Європа не знайде Україні Patriot.

BREAKING — Parliament refuses discharge of the Council budget until European Council decided to support Ukraine with additional Patriot anti-missile systems ! pic.twitter.com/zDvA4xyUct — Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) April 11, 2024

«Як на мене – це скандал, що Європа – з відчиненими дверима для України, і Європейська комісія навіть не здатна до пошуку найнагальнішого», – заявив Гі Верхофстадт.

Євродепутати відреагували на пропозицію парламентаря бурхливими оплесками та підтримали його ініціативу. За перенесення голосування щодо Ради ЄС проголосували 515, 62 – не підтримали таке рішення.

Згодом Гі Верхофстадт повідомив, що Європарламент не буде виконувати бюджет Ради, поки вона не ухвалить рішення про виділення Україні сімох систем Patriot.

Нагадаємо, 10 квітня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Україна домовляється із союзниками про передачу семи батарей Patriot. Він заявив, що МЗС ідентифікувала понад 100 доступних систем, проте поки Україна потребує тільки сім – для захисту найбільших міст України.