Депутати Європейського парламенту відмовилися голосувати щодо фінансування Ради Євросоюзу через неспроможність країн-членів підтримати Україну та забезпечити її додатковими системами ППО Patriot. Голосування перенесуть до моменту, як країни знайдуть для України сім систем ППО, запропонував євродепутат від Бельгії Гі Верхофстадт на засіданні Європарламенту у четвер, 11 квітня.

За словами парламентаря, Європа має сотню систем Patriot і водночас не може допомогти Україні, коли вона потребує всього сім установок. Він наголосив, що Росія посилила атаки на критичну інфраструктуру України та висунув на голосування пропозицію зняти з порядку денного голосування щодо фінансування Ради ЄС, допоки Європа не знайде Україні Patriot.

BREAKING — Parliament refuses discharge of the Council budget until European Council decided to support Ukraine with additional Patriot anti-missile systems ! pic.twitter.com/zDvA4xyUct