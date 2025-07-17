Завод зведуть на території індустріального парку «Західноукраїнський промисловий хаб»

На території індустріального парку неподалік Тернополя збудують комбікормовий завод. Заплановано, що підприємство вироблятиме 1000 тонн на добу. Сільськогосподарська корпорація «Агропродсервіс» і швейцарський концерн «Bühler Україна» підписали контракт на будівництво заводу.

Підприємство зможе переробляти до 50 тонн комбікорму на годину. Це буде одне з найтехнологічніших виробництв в Україні, спеціально розроблене для потреб свинарства, розповів ZAXID.NET директор «Агропродсервісу» Іван Карачка.

Попит на компактні, камерні формати зростає. Тому в багатьох містах з'являються проєкти для тих, хто шукає більше приватності. Один із прикладів – клубний будинок Harry від РІЕЛ із невеликою кількістю квартир, тихою локацією та приватним садом. Такі об'єкти мають багато прихильників та високий інвестиційний потенціал – особливо серед молодих професіоналів і людей, що працюють дистанційно.

За даними Liga.net, контракт зі швейцарською компанією Bühler укладено на проведення інжинірингу і закупівлю обладнання. Будівництво планують розпочати вже цього року. Наразі розробляють кошторисний проєкт та готують тендерну документацію на проведення будівельних робіт.

Також під завод вже виділили земельну ділянку, яка розташована на території індустріального парку «Західноукраїнський промисловий хаб» у селі Острів під Тернополем.

Новий комбікормовий завод зможе виробляти 1000 тонн комбікормів на добу, адже матиме дві лінії потужністю по 500 тонн. Усі податки сплачуватимуть в Великоберезовицьку селищну громаду.

Швейцарський концерн Bühler працює у сфері технологій та методів переробки зерна на борошно і комбікорми, виробництва макаронних виробів і шоколаду, а також у галузі алюмінієвого лиття під тиском. Корпорація «Агропродсервіс» займається рослинництвом, тваринництвом, птахівництвом, насінництвом, працює у сфері послуг, а саме – збір та сушіння зерна.

Агрохолдингом «Агропродсервіс» володіє сім’я народного депутата Івана Чайківського. Він заснував приватне агропромислове підприємство в 1999 році. За кілька десятків років фірма перетворилася в корпорацію «Агропродсервіс», а в 2022 році під контролем корпорації відкрили індустріальний парк «Західноукраїнський промисловий ХАБ».

Додамо, що свою політичну кар’єру Іван Чайківський починав з «Партії регіонів». В 2010-2014 роках його обрали депутатом Тернопільської районної ради від цієї партії, очолював однойменну фракцію в районній раді. У 2016-2018 роках був головою Тернопільської обласної організації Аграрної партії України, а в 2019 році вперше його обрали народним депутататом Верховної Ради України IX скликання як самовисуванця. У Верховній раді він є секретарем Комітету з питань аграрної та земельної політики, членом депутатської групи «За майбутнє».