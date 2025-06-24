Частину вартості будівництва компенсує держава

На Тернопільщині будують елеватор за понад 80 млн грн. Нове зерносховище матиме потужність 10 тис. тонн зерна. Зводить його приватне підприємство «Іванівське», яке розташоване в Іванівській сільській громаді. Частину грошей на будівництво компанія отримала від держави за кредитом.

Загальна вартість інфраструктурного проєкту перевищує 82 млн грн, з них майже 8 млн надійде з державного бюджету за кредитами у межах програми «Доступні кредити 5-7-9%». Директор департаменту агропромислового розвитку Тернопільської ОВА Володимир Стахів розповів ZAXID.NET, що вже закладено фундамент на першу чергу елеватора.

«Це перший елеватор, який будують у цьому приватному підприємстві. Раніше сільськогосподарська фірма зберігала зібране збіжжя в великих складах так званим напольним способом. Вже є фундамент на дві цистерни, які матимуть потужність по 5000 тонн кожна», – зазначив Володимир Стахів. Також чиновник додав, що в елеваторі буде передбачена завальна яма розміром на 100 м3.

В приватному підприємстві «Іванівське» зазначили, що новий елеватор дасть змогу швидко приймати, сушити та зберігати зерно. Його якість значно покращиться. Наразі фірма обробляє понад чотири тисячі гектарів землі. Найбільші площі відведено під озиму пшеницю, цукровий буряк та кукурудзу. В підприємстві посезонно близько 170 людей. З початку 2025 року фірма вже сплатила понад 17 млн грн податків.