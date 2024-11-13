Європейський банк реконструкції та розвитку спільно з Фондом Східноєвропейського партнерства з питань енергоефективності та довкілля надасть додаткові 3 млн євро гранту для побудови в Тернополі ТЕЦ та облаштування індивідуальних теплових пунктів. За рішення про отримання додаткового гранту у середу, 13 листопада, проголосували депутати Тернопільської міської ради. Гроші виділять згідно з чинною від вересня 2012 року угодою між Тернопільською міською радою, комунальним підприємством «Тернопільміськтеплокомуненерго» та ЄБРР.

Директор КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» Андрій Чумак розповів ZAXID.NET, що виділення додаткових 3 млн євро вже погоджено і обговорено з представниками ЄБРР. Депутати міськради проголосували за рішення про додаткову угоду, адже це необхідно для оформлення усіх документів.

«Після офіційного підписання угоди розроблятимуть документацію, проєкти. Після проходження усіх процедур, оголошуватимуть тендер на будівництво ТЕЦ. Теплоелектроцентраль побудують на базі однієї з котелень комунального підприємства в мікрорайоні «Сонячний»», – розповів Андрій Чумак.

У пресслужбі Тернопільської міськради зазначають, що побудова ТЕЦ на базі існуючої котельні дозволить швидше підключити її до мереж електропостачання та водопостачання. Працюватиме нова ТЕЦ не на традиційному паливі – кам’яному вугіллі, а на біомасі. Для цього використовуватимуть спеціальні брикети, які складаються з різних матеріалів – деревини, відходів від деревообробки, соломи, лушпиння соняшника та частково твердих побутових відходів. До нової ТЕЦ в першу чергу підключать лікарні, школи та садочки, а також об’єкти критичної інфраструктури.

За даними додаткової угоди до проєкту рішення, загалом на побудову теплоелектроцентралі, теплових індивідуальних пунктів, реконструкції тепломережі місту необхідно 21 млн євро. Ці гроші частково вже надійшли в Тернопіль – це два транші кредиту від ЄБРР з 2012 року на 7 і 3 млн євро. Також місто очікуватиме на 8 млн євро гранту від Фонду Східноєвропейського партнерства з питань енергоефективності та довкілля. Окрім того, угода передбачає, що місто також братиме участь у співфінансуванні і надасть 3 млн євро.

Загалом на побудову ТЕЦ необхідно 9,2 млн євро, на теплові індивідуальні пункти – 3,2 млн євро. На заміну старих трубопроводів теплопостачання передбачено 1,7 млн євро, на ремонт і модернізацію котельні – 1,9 млн євро, на встановлення моніторингово-диспетчерської системи – 1,3 млн євро. З міського бюджету виділять на заміну старих трубопроводів 1,7 млн євро, а ремонт і модернізацію котелень – 1,2 млн євро.