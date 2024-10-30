Загалом Україна може отримати 80 нових електровозів

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) виділить 300 млн євро позики на оновлення парку електровозів для «Укрзалізниці». За виділені кошти закуплять 50 електровозів, повідомили у пресслужбі міністерства розвитку громад та територій України 29 жовтня.

За даними Мінрозвитку, ЄБРР готовий виділити позику у 300 млн євро для часткового оновлення електровозів подвійного живлення. Втім, Україна може отримати більше одиниць техніки завдяки грантам Світового банку.

«Водночас, завдяки грантовому фінансуванню за проєктом Світового банку “Відновлення критично важливої логістичної інфраструктури та мережевого сполучення” (RELINC), вдасться придбати ще 30 електровозів на загальну суму 190 мільйонів доларів США. Таким чином, Україна зможе поповнити локомотивний парк на 80 одиниць електровозів подвійного живлення», – повідомив заступник міністра розвитку.

Втім, які саме електровози планують закупити, у Мінрозвитку не уточнили.

Нагадаємо, у серпні «Укрзалізниця» оголосила про плани закупити ще 20 потягів Інтерсіті до 2028 року. Загальна вартість швидкісних потягів становитиме орієнтовно 400 млн доларів – кожен потяг коштує приблизно 16 млн доларів.