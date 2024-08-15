Нові експреси можуть з’явитися в Україні впродовж трьох-чотирьох років

Акціонерне товариство «Укрзалізниця» планує збільшити парк швидкісних поїздів «Інтерсіті» ще на 20 моделей Hyundai Rotem. Ці потяги зможуть перевозити до шести мільйонів пасажирів на рік. Про це розповів керівник пасажирського напряму «Укрзалізниці» Олександр Перцовський в інтерв’ю Forbes Ukraine в четвер, 15 серпня.

За словами Перцовського, наразі Кабінет міністрів веде активні перемовини з представниками Кореї щодо потенційної закупівлі додаткових потягів виробника Hyundai. Попередньо, один такий поїзд коштуватиме близько 16 млн доларів. Загальна вартість закупівлі становитиме приблизно 400 млн доларів, включаючи сервісне обслуговування, повідомив Перцовський.

В «Укрзалізниці» заявили, що перші потяги корейський виробник зміг би надати компанії вже через півтора-два роки після підписання угоди. Усі 20 експресів можуть з’явитися в Україні впродовж трьох-чотирьох років.

Керівник пасажирського напряму «Укрзалізниці» повідомив, що щороку вагонний парк компанії скорочується на 5–7%, через те що вагони досягають граничного віку. Середній вік вагонів української залізниці становить 31 рік. До 2028 року може статись так, що УЗ буде здатна задовольняти лише третину попиту, оскільки на той час на ходу залишиться лише третина парку, пояснив Перцовський.

Нагадаємо, у 2012 році Україна вперше придбала десять міжрегіональних електропоїздів виробництва Hyundai Rotem до футбольного чемпіонату «Євро-2012», що проходив в Україні та Польщі. Електропоїзд має три вагони першого класу та шість вагонів другого класу, з яких один має буфет для пасажирів.