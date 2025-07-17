Володимир Зеленський прокоментував можливість демобілізації

У четвер, 17 липня, Володимир Зеленський у Верховній Раді прокоментував встановлення термінів військової служби. Це відбулось під час представлення кандидатури Юлії Свириденко на посаду прем’єр-міністра України, повідомили народні депутати Олексій Гончаренко та Ярослав Железняк.

Народний депутат від партії «Європейська солідарність» запитав у Володимира Зеленського про законопроєкт щодо строків військової служби.

«Повернуться додому, коли ми переможемо ворога, а це – Путін. Ворогів всередині нашої країни немає – і ви не вставайте на цей бік. Наші герої заслуговують якісних ротацій, коли такі, як ви, будете на фронті допомагати їм, а не тільки тут», – відповів Володимир Зеленський.

Зазначимо, що Володимир Зеленський вже коментував можливість демобілізації військових у січні 2025 року в інтерв’ю італійській журналістці Чечілії Салі для газети Il Foglio. Тоді президент зауважив, що чинне законодавство не передбачає демобілізацію, оскільки під час воєнного стану в Україні оголошена мобілізації. Він також зауважив, що у військовослужбовців є ротації та відпустки. Глава держави також наголосив, що для демобілізації військових необхідно примусити російського диктатора Владіміра Путіна припинити війну проти України: «Якщо завтра половина людей піде додому, Путін нас уб'є всіх».

Нагадаємо, навесні 2024 року комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки й оборони на прохання Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського прибрав із законопроєкту про мобілізацію положення, яке передбачало демобілізацію військовослужбовців через 36 місяців безперервної служби.

Згодом у пресслужбі Міноборони заявили, що до грудня 2024 року оборонний комітет Верховної Ради розробить окремий законопроєкт про ротацію та демобілізацію. Однак пізніше стало відомо, що Міноборони звернулося до комітету з проханням відтермінувати підготовку законопроєкту до березня 2025 року, пояснюючи це недостатньою кількістю резервів для заміни демобілізованих.