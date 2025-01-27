В інтерв'ю Володимир Зеленський пояснив, чому в Україні не проводять демобілізацію

Демобілізація в Україні наразі не передбачена законом, а також могла б негативно вплинути на перебіг російсько-української війни, заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю італійській журналістці Чечілії Салі для газети Il Foglio, оприлюдненому 27 січня. За його словами, для повернення військовослужбовців додому необхідно примусити Росію до швидкого завершення війни.

На запитання журналістки щодо демобілізації президент відповів, що відповідний запит у суспільстві є, проте наразі не може бути реалізованим. Зеленський пояснив, що демобілізаційні процеси не передбачені законодавством.

«Тобто, воєнний стан – він передбачає мобілізацію людей, і всіх ресурсів, які є в країні. Абсолютно всіх. І в цьому на жаль, виклик цієї війни, і чому потрібно максимально пришвидшити, щоб її закінчити. Примусити Росію закінчити цю війну. Ми сьогодні захищаємось. Якщо завтра, наприклад, половина армії просто піде додому, тоді треба було в перший день здаватися. Так і є. Тому що якщо завтра половина людей піде додому, Путін нас уб'є всіх», – сказав Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що Україна мобілізовує достатньо багато новобранців від 25 років, а військовослужбовців мають ротації та відпустки. Втім, він визнав, що «цього недостатньо», і варто працювати над якістю.

Нагадаємо, перед другим читанням законопроєкту про мобілізацію у квітні 2024 року прибрали положення, що передбачало демобілізацію військовослужбовців через 36 місяців служби. Як повідомляє «Українська правда», це ініціював головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Після цього у пресслужбі Міноборони заявили, що протягом восьми місяців, до грудня 2024 року оборонний комітет Верховної Ради мав розробити окремий законопроєкт про ротацію та демобілізацію. Втім, цю дату прострочили – згодом з’ясувалося, що Міноборони звернулося до комітету з проханням відтермінувати строки підготовки законопроєкту до березня 2025 року – у міністерстві це пояснили недостатньою кількістю резервів для заміни демобілізованих.