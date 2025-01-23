Сергія Гнезділова випустили з-під варти

Військовослужбовця Сергія Гнезділова, якого раніше помістили під варту за публічне самовільне залишення служби, звільнили від кримінальної відповідальності та випустили з-під варти. Про це повідомила у четвер, 23 січня, адвокатка Сергія Гнезділова Анастасія Бурковська у коментарі ЗМІ.

Так, на засіданні 23 січня Бабушкінський районний суд Дніпра скасував запобіжний захід військовослужбовцю. За рішенням суду, Сергій Гнезділов може повернутися на службу.

Гнезділова звільнили від покарання в межах оновленого закону про самовільне залишення військової частини та дезертирство – відповідно до нього, військовослужбовець, який вперше здійснив СЗЧ, може бути звільнений від покарання та повернутися до служби з поновленням виплат та соціальних пільг.

За словами адвокатки Сергія Гнезділова, той хоче повернутися на військову службу – з відповідним запитом він звернувся до 56 окремої мотопіхотної бригади, де раніше служив. Отримавши дозвіл від бригади, військовослужбовець має повернутися до служби за три дні.

Нагадаємо, 21 вересня Сергій Гнезділов повідомив у соцмережах, що самовільно залишив місце служби «до встановлення чітких термінів служби». Він зазначив, що в Україні мають встановити чіткі строки проходження служби та демобілізації, адже люди, які воюють роками, вже виснажені. 23 вересня 2024 року Донецька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону відкрила кримінальне провадження щодо можливого дезертирства Гнезділова. Наступного дня, 24 вересня, у 56 окремій мотопіхотній Маріупольській бригаді, де проходить службу Сергій Гнезділов, також призначили службове розслідування.

У жовтні 2024 року ДБР затримало військового Сергія Гнезділова за підозрою у дезертирстві, а згодом суд відправив його під арешт без права внесення застави.

Поки Сергій Гнезділов перебував під вартою, в Україні набув чинності закон про добровільне повернення на службу тих, хто самовільно залишив військові частини чи дезертирував. Спочатку час на повернення до військових частин був до 1 січня 2025 року, проте згодом його продовжили до 1 березня 2025 року.