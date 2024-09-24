Сергій Гнезділов заявив про самовільне залишення частини

У 56 окремій мотопіхотній Маріупольській бригаді, де проходить службу активіст Сергій Гнезділов, призначили службове розслідування. Про це у вівторок, 24 вересня, повідомило hromadske із посиланням на начальницю пресслужби бригади. Раніше 24-річний військовий заявив про самовільне залишення частини «до встановлення чітких термінів служби».

Військовослужбовець Сергій Гнезділов повідомив, що самовільно залишив місце служби, у суботу, 21 вересня. Він зазначив, що добровільно долучився до Збройних сил України ще до початку повномасштабного вторгнення – п’ять років тому, і вважає, що у державі мають встановити чіткі терміни служби та демобілізації, адже люди, які воюють роками, вже виснажені. Він також наголосив, що в Україні є багато чоловіків, які уникають мобілізації незаконним шляхом, а військові, які добровільно долучились до ЗСУ, – не мають змоги демобілізуватися.

«Нас переконують, що піхоту, яка вивозила цю війну на своїх плечах, нема ким міняти. 5 млн військовозобовʼязаних чоловіків кажуть військовому на нулю, що це не їхня війна і що він має бути там до самої перемоги», – написав Сергій Гнезділов.

Сергій Гнезділов висловив сподівання, що його вчинок спонукатиме владу та суспільство до діалогу та «вирішенню цієї ситуації».

«Від сьогодні (21 вересня, – ред.) я йду в СЗЧ, до встановлення чітких термінів служби чи до свого 25-річчя, маючи за своєю спиною 5 років бездоганної солдатської служби [...] Моя позиція залишається незмінною: ми маємо створити мобілізаційну чергу з-поміж всіх військовозобовʼязаних українців, і тоді демобілізація стане реальністю», – підсумував Сергій Гнезділов.

Відтак у 56 бригаді пояснили, що проводять службове розслідування, адже вбачають у вчинку Гнезділова кримінальне правопорушення – самовільне залишення військової частини в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 407 Кримінального кодексу України). Там також наголосили на «нульовій толерантності до скоєння подібних злочинів».

Сам Сергій Гнезділов у своєму Telegram-каналі написав, що погоджується із позицією 56 Маріупольська ОМБр: «Моя рідна 56 Маріупольська ОМБр все правильно прокомунікувала [...] це правда. СЗЧ – кримінальний злочин».

Зазначимо, що за самовільне залишення частини під час дії воєнного стану карається позбавленням волі строком від п’яти до десяти років. Однак, 20 серпня Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт, який передбачає послаблення відповідальності за самовільне залишення частини (СЗЧ) або дезертирство, якщо це відбулося вперше. Військовослужбовець має можливість повернутися як до своєї частини, так і до іншої. Для цього необхідний дозвіл командира.

Додамо, що Сергій Гнезділов родом з міста Вилкове Одеської області. Там він заснував культурний фестиваль «ВиделкаFest». У 2019 році він уклав контракт зі Збройними силами України. До цього навчався у Львівській політехніці на кафедрі журналістики, але взяв академічну відпустку заради проходження служби. Військовий брав участь у боях за Піски, Авдіївку, Мар'їнку, Красногорівку, Золоту Ниву, Гуляйполе, Бахмут. Крім того, Сергій Гнезділов є ведучим подкасту від hromadske «++ подкаст».