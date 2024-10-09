ДБР затримало Сергія Гнезділова

Співробітники Державного бюро розслідувань затримали військовослужбовця 56 окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Сергія Гнезділова. Про це у середу, 9 жовтня, повідомили у пресслужбі ДБР. У вересні військовий публічно заявив, що самовільно залишив місце служби. Зазначимо, що правоохоронці не розголошують ім’я затриманого, але цю інформацію підтвердив сам Сергій Гнезділов.

За даними правоохоронців, Сергія Гнезділова на початку вересня направили на військово-лікарську комісію. Втім, слідчі встановили, що насправді Гнезділов не прибув до медзакладу та не проходив медичний огляд. Крім того, Гнезділов не повернувся до місця служби після завершення визначеного терміну ВЛК. Протягом двох тижнів, стверджують у ДБР, військовий переховувався від правоохоронців.

«Демонстративне та публічне залишення військової частини в умовах воєнного часу є не тільки аморальним стосовно побратимів, які залишилися на фронті, але й деморалізує суспільство та ініціює хибну дискусію, що однозначно працює на руку нашому ворогові», – йдеться у повідомленні ДБР.

Затримання підтвердив і сам військовий, про це він написав на своїй Facebook-сторінці: «Мене затримано».

ДБР оголосило Сергію Гнезділову підозру у самовільному залишенні військової частини, що вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 408 КК України). Військовому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Затримання Сергія Гнезділова

Нагадаємо, 21 вересня Сергій Гнезділов повідомив у соцмережах, що самовільно залишив місце служби «до встановлення чітких термінів служби». Він зазначив, що в Україні мають встановити чіткі строки проходження служби та демобілізації, адже люди, які воюють роками, вже виснажені.

23 вересня 2024 року Донецька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону відкрила кримінальне провадження щодо можливого дезертирства Гнезділова. Наступного дня, 24 вересня, у 56 окремій мотопіхотній Маріупольській бригаді, де проходить службу Сергій Гнезділов, також призначили службове розслідування.

До слова, 20 серпня Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт, згідно з яким, військовослужбовець може уникнути ув’язнення за самовільне залишення частини (СЗЧ) або дезертирство, якщо це відбулося вперше. Він має можливість повернутися на службу як до своєї частини, так і до іншої. Для цього потрібен дозвіл командира.

Додамо, що Сергій Гнезділов уклав контракт зі Збройними силами України у 2019 році. Для цього він взяв академічну віпустку у Львівській політехніці, де проходив навчання.