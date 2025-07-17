Роботи триватимуть до кінця 2025 року

У Львівському музеї історії релігії, що раніше був домініканським монастирем, розпочали наступний етап реставраційних робіт. Про це 17 липня повідомили у Львівській обласній раді. Фахівці натрапили на поліхромний розпис стіни найдавнішої частини колишнього монастиря і зараз його досліджують. Роботи триватимуть до кінця року, фінансує їх Інститут Polonika.

Цього разу реставрацію розпочали в експозиційних залах музею, що раніше були галереєю монастиря отців домініканців. Львівська команда реставраторів під керівництвом викладачів Краківської академії мистецтв Павла Болінського та Львівської академії мистецтв Лесі Гануляк розчищає поліхромний стінопис, на який натрапили під побілкою.

«Ця галерея раніше була відкрита, поруч були невеликі келії, а стіна, де зараз працюють реставратори, була над входом до колонного залу, який передує трапезній. Стінопис тут ми виявили випадково, а минулого року реставратори “Полоніки” заклали проби (шурфи) і підтвердили наші здогадки. Також знайшли старовинні написи на деяких стінах. Вони ще чекають свого часу бути відновленими», – розповів директор Львівського музею історії релігії Орест Малиць.

Розпис виявили над входом до колонного залу перед трапезною (фото ЛОР)

Цього року планують відкрити та укріпити стінопис експозиційних залів. А також дослідити, чи є розписи в інших приміщеннях музею. Фахівці обережно припускають, що частина монастиря, в якій тривають реставраційні роботи, може походити з кінця XIV століття.

«Деякі дослідники вважають, що монастир домініканців забудовувався у кілька етапів. Є така гіпотеза, що цей зал і стіна, яку ми досліджуємо, можуть походити з другої половини 14 століття. Цю дільницю домініканцям передав намісник Галичини, князь Опольський. А це близько 1370-го року. Цей дальній зал при Романовичах міг бути осідком посольств чи господарським двором. Тут точно щось мало бути при Романовичах. Дослідники кажуть, що такі колонні зали того періоду є також в Німеччині та Іспанії», – наголосив Орест Малиць.

Реставраційні роботи планують завершити до кінця року. Їх фінансує польський Національний інститут польської культурної спадщини за кордоном Polonika. У 2023 році в музеї відновили приміщення колишньої монастирської трапезної з пейзажами домініканських монастирів Галичини.