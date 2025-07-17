Міністр уточнив, що про скасування дистанційного навчання в українських школах наразі не йдеться

Віцепрем'єр-міністр і міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров анонсував скасування наказу МОН, який стосується дистанційного навчання у школах. У ЗМІ його заяву трактували, як скасування дистаційного навчання в українських школах. Згодом Федоров пояснив свої слова.

«Учора анонсував ліквідацію наказу Міносвіти №1112 та розповів, що разом з депутатами шукатимемо шляхи, як повернути дітей до безпечного офлайн-навчання та подолати освітні втрати, спричинені Covid-19 і повномасштабною війною», – написав Михайло Федоров на своїй фейсбук-сторінці 17 липня.

Міністр уточнив, що про скасування дистанційного навчання в українських школах наразі не йдеться.

«Безпека дітей – наш ключовий пріоритет. Ми живемо в умовах війни, тому дистанційне навчання залишиться елементом освітнього процесу. Якість дистанційки – пріоритет. Навчання в офлайн-форматі можливе лише за гарантій, що життю дітей нічого не загрожує», – сказав Федоров.

Щодо запланованого скасування наказу МОН №1112, то Михайло Федоров пояснив, що громади протестують проти закриття шкіл поблизу фронту, де в класах навчається менше дітей, ніж передбачено цим наказом. Наказ Міносвіти планують скасувати саме з цієї причини.