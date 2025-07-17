Оформити допомогу зможе один із батьків, а якщо у сім’ї є двоє першачків, то держава виплатить по 5 тис. грн на кожну дитину

Уряд запровадив нову допомогу для батьків першачків «Пакунок школяра» і одразу активізувались шахраї. Хто може претендувати на 5000 грн від держави, як отримати ці гроші та чому не можна переходити за підозрілими посиланнями в соцмережах? Розповідаємо, щоб ніхто не зміг вас ошукати.

Заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак в ефірі «Київ 24» розповіла, що 5000 грн за програмою «Пакунок школяра» зможуть отримати лише батьки дітей, які підуть до першого класу в Україні у 2025 році. Оформити допомогу зможе один із батьків, а якщо у сім’ї є двоє першачків, то держава виплатить по 5 тис. грн на кожну дитину.

Як призначатимуть допомогу за «Пакунком школяра»:

«Міністерство освіти по кожній родині, яка подала заяву на навчання дитини у першому класі української школи, передаватиме інформацію до Пенсійного фонду. Пенсійний фонд при взаємодії з банками буде опрацьовувати і призначати цю допомогу», – розповіла Дарія Марчак.

За її словами, важливою умовою є те, щоб дитину записали до української школи, лише після цього батьки зможуть оформити допомогу.

Як оформити «Пакунок школяра» у 2025 році:

Після передачі інформації з Міністерства освіти до Пенсійного фонду є два способи оформити «Пакунок школяра».

Якщо ви зареєстровані у застосунку «Дія», то вам надійде сповіщення про можливість оформити допомогу.

Якщо ви не зареєстровані у «Дії» або з певних причин не отримали сповіщення, то один із батьків може звернутись із заявою до Пенсійного фонду.

На що можна витратити гроші з «Пакунку школяра»:

Дарія Марчак розповіла, що 5 тис. грн з «Пакунку школяра» можна буде витратити на канцелярські товари, дитячий одяг та взуття.

«Це будуть так звані «мічені гроші». Вони приходять не на звичайну банківську картку, а на картку зі спеціальним режимом використанням. Я думаю, що багато українців пам’ятають, наприклад, картки “єПідтримка”, куди приходили гроші, які можна було витратити на придбання книжок. Гроші з картки “Пакунку школяра” також можна бути витратити на чотири МСС коди – це коди, які визначають вид товару. Мова про канцелярські товари, дитячий одяг, дитяче взуття, ну і по одягу там кілька цих кодів», – сказала заступниця міністра.

Шахрайська схема з «Пакунком школяра»:

Поліція застерігає українців не переходити за невідомими посиланнями в інтернеті. «Пакунок школяра» оформлюватиметься лише після того, як Міністерство освіти передасть дані про вашу сім’ю у Пенсійний фонд (алгоритм оформлення допомоги ми описали вище).

Мешканка Прикарпаття у фейсбуці перейшла за посиланням шахраїв, ввела дані своєї банківської картки, і шахраї зняли з її рахунку 20 тис. грн. Поліція закликає уважно перевіряти посилання та наголошує, що виплати здійснюються лише через офіційні державні сервіси.

Якщо ви стали жертвою шахраїв, то зберіть усі докази: скриншоти, дані банківських транзакцій, посилання та зверніться до поліції за номером 102.