Допомогу можна витратити на канцелярію, книжки та дитячий одяг

Кабінет міністрів запровадив нову виплату під назвою «Пакунок школяра», у рамках якої кожна родина, яка відправляє свою дитину в перший клас, зможе отримати 5 тис. грн. Про це у понеділок, 7 липня, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Згідно з новою ініціативою, кожна родина, яка відправляє свою дитину в перший клас в офлайн форматі, зможе отримати 5 тис. грн. Заявку для отримання грошей потрібно подати у «Дії». Допомогу можна витратити виключно у безготівковій формі, розраховуючись карткою за необхідне канцелярське приладдя, книжки, дитячий одяг та взуття.

«Міністерство соціальної політики прокомунікує всі деталі та інформацію про старт подачі заявок. Виплата в 5 тис. грн жодним чином не вплине на призначення житлових субсидій чи інших соціальних допомог», – наголосив Шмигаль.

Раніше ZAXID.NET розповідав, як українці можуть отримати податкову знижку за навчання та повернути 18% від сплачених грошей.