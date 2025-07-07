Батьки першокласників зможуть отримати від держави 5000 грн для підготовки дитини до школи
Кабінет міністрів запровадив нову виплату під назвою «Пакунок школяра»
Кабінет міністрів запровадив нову виплату під назвою «Пакунок школяра», у рамках якої кожна родина, яка відправляє свою дитину в перший клас, зможе отримати 5 тис. грн. Про це у понеділок, 7 липня, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Згідно з новою ініціативою, кожна родина, яка відправляє свою дитину в перший клас в офлайн форматі, зможе отримати 5 тис. грн. Заявку для отримання грошей потрібно подати у «Дії». Допомогу можна витратити виключно у безготівковій формі, розраховуючись карткою за необхідне канцелярське приладдя, книжки, дитячий одяг та взуття.
«Міністерство соціальної політики прокомунікує всі деталі та інформацію про старт подачі заявок. Виплата в 5 тис. грн жодним чином не вплине на призначення житлових субсидій чи інших соціальних допомог», – наголосив Шмигаль.
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