Гранти – це інструмент підтримки тих вступників, які мають високі результати НМТ, але не вступили на бюджет

Уряд затвердив нові розміри освітніх грантів та додатковий регіональний коефіцієнт для вступників у 2025 році. Про важливі зміни повідомило Міністерство освіти і науки України.

Розміри грантів на навчання у 2025 році:

17 тис. грн – грант 1-го рівня для вступників із результатами 150+ балів з двох предметів НМТ (140+ балів для вступників, що вступають на спеціальності, яким надається особлива підтримка);

– грант 1-го рівня для вступників із результатами 150+ балів з двох предметів НМТ (140+ балів для вступників, що вступають на спеціальності, яким надається особлива підтримка); 25 тис. грн – грант 2-го рівня для тих, хто склав два предмети НМТ на 170+ балів.

«Гранти – це інструмент підтримки тих вступників, які мають високі результати НМТ, але не отримали бюджетного місця в омріяному університеті. Ми хочемо, щоб кожен талановитий студент мав шанс навчатися там, де хоче, і за тією програмою, яку сам обирає», – сказав заступник міністра освіти Михайло Винницький.

МОН інформує, що із 2025 року запроваджено додатковий коефіцієнт 1,5 для визначення розміру державного гранту. Він застосовується до вступників, які здобули повну загальну середню освіту у 2025 році в Запорізькій, Сумській, Харківській або Миколаївській областях та вступають до закладів вищої освіти в цих же областях.

Цей коефіцієнт запровадили, щоб підтримати регіони, які перебувають під постійною загрозою обстрілів.

Усі інші регіональні коефіцієнти застосовуються відповідно до фактичної адреси ЗВО, куди подано заяву. Галузеві коефіцієнти для спеціальностей з особливою підтримкою залишаються чинними – їх застосовують до заяв із першим і другим пріоритетом. Вони підвищують конкурсний бал вступника. Це дає змогу залучити абітурієнтів до стратегічно важливих напрямів підготовки.

Для обчислення розміру гранту також застосовуються коефіцієнти залежно від спеціальності, на яку подається заява. Раніше ZAXID.NET детально розповідав, як отримати грант на навчання на контракті.