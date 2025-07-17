Йосип Лось у Галицькому райсуді після засідання 10 липня

Галицький районний суд Львова у четвер, 17 липня, відмовився поновлювати 87-річного професора Йосипа Лося на посаді викладача факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка. Також суд не задовольнив прохання Лося виплатити йому заробітну плату за час вимушеного прогулу. Зазначимо, що професора звільнили через домагання, про які заявили десятки жінок.

Адвокат Йосипа Лося Юрій Гелемей заявив, що не погоджується з рішенням суду та оскаржувати його в апеляції. Він вважає, що етична комісія університету не мала повноважень рекомендувати звільнити викладача, а доказів аморальної поведінки його клієнта немає. Зазначимо, що звільнений професор не прийшов на засідання суду.

Засідання суду 17 липня 2025 року. Фото ZAXID.NET

Суд завершив досліджувати докази у справі на попередньому засіданні 10 липня. Однак Юрій Гелемей клопотав долучити до справи текст новини ZAXID.NET під заголовком «Етична комісія Львівського університету не знайшла ознак домагань у поведінці Володимира Качмара». У публікації йдеться, що етична комісія відмовилася реагувати на заяви колишніх студенток, оскільки вони не є учасницями освітнього процесу. Крім цього, етична комісія вважає бездоказовими та суб'єктивними свідчення чинних студенток. На думку адвоката, університет ухвалив різні рішення в однакових ситуаціях. Суддя Віктор Романюк вирішив не долучати текст публікації до справи, оскільки він її не стосується.

«Ця ж комісія етики розглянула скарги студенток на викладача Володимира Качмара. Попри звернення студентського уряду, яке підписало 625 студентів, університет не знайшов підтвердження аморальних дій… Я хотів зачитати новину. Це, фактично, моя відповідь, чому її варто долучити. Стаття відображає позицію Львівського університету в аналогічній справі й показує різні підходи до оцінки працівників… Ми вважаємо, що потрібно взагалі побачити, як працює ця комісія у таких ситуаціях. Ми хочемо показати необґрунтованість рішення. З точки зору чинного законодавства, різниці між Володимиром Качмаром та позивачем [Лосем] нема», – наполягав адвокат.

Юрист також наголошував, що заяви колишніх студенток Йосипа Лося не були оформлені належним чином.

Представник університету Василь Медвідь не погодився з адвокатом і сказав, що університет підходить до кожної справи індивідуально. Він зазначив, що Йосип Лось втратив авторитет на факультеті й після скандалу 49% студентів, які мали заняття з професором (це становить 11% усіх студентів факультету), заявили, що не хочуть більше відвідувати його лекції та семінари. За інформацією Студентського уряду, станом на 16 липня, 36% студентів всього факультету журналістики не відвідуватимуть заняття професора, якщо його поновлять на посаді.

Додамо, що Йосип Лось народився у селі Нижанковичі Львівської області. На факультеті журналістики він почав працювати з 1971 року, а з 1974 року став старшим викладачем кафедри історії журналістики. З 1993 до 2020 року Лось очолював кафедру зарубіжної преси та інформації.

Нагадаємо, що першою у лютому 2025 року свідчення про домагання від Йосипа Лося опублікувала журналістка NGL.media Катерина Родак. Під публікацією Родак десятки випускниць різних десятиліть факультету журналістики також розповіли про харасмент від професора.

Після звинувачень факультет журналістики відсторонив Йосипа Лося від викладання та розпочав службове розслідування. Поведінку професора обговорювали 27 лютого під час комісії з питань етики та професійної діяльності університету. На засіданні був присутній Йосип Лось та заперечував всі звинувачення. ZAXID.NET детально розповідав про перше засідання. Звільнити викладача етична комісія рекомендувала 3 березня.

Журналістка Катерина Родак повідомила, що студентки неодноразово скаржились адміністрації університету на поведінку професора, однак реакції не було. Родак вдалось отримати копії заяв за 2015 та 2019 роки та лист до ректора Володимира Мельника.

Після скандалу з домаганнями студентка факультету журналістики Софія Романів висловила протест проти мовчазної згоди викладачів із домаганнями та 5 березня відрахувалася з університету.

Професора Лося звільнили з університету 6 березня. Після цього він подав до суду. Впродовж всіх засідань під судом активістки «Феміністичної майстерні» влаштовували пікет з вимогою не поновлювати Лося на роботі.